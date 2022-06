Složky integrovaného záchranného systému tyto situace nemají zažité, i proto je podle slov Martina Kasala důležité si podobná cvičení připomínat. „Nesmíme zapomenout na to, že může nastat i takováto událost,“ podotkl.

V obdobné zatěžkávací situaci jsou přehlcené i tísňové linky. „My jsme několikrát nacvičovali události typu větrná smršť, kde k přehlcování opravdu docházelo, ale to byl záměr, abychom vyzkoušeli, co naše linky skutečně vydrží. Prvotních hlášení na tísňové linky bývá zpravidla hodně, ale linka to zvládá. Poté nastupují informační linky, které zřizujeme pro příbuzné a známé účastníků různých krizových situací. A tam opravdu můžeme zahlcení linek čelit,“ vysvětluje.

Podobnou situaci, jaká byla ta simulovaná na chebském letišti, zažily v ostrém provozu integrované záchranné složky po vlakové nehodě v Perninku. „Ve velmi nepřístupném terénu bylo nutné transportovat velký počet různě zraněných osob, a to i velmi vážně zraněných. Tam v podstatě došlo k tomu, co bylo tady na místě, to znamená roztřídění účastníků podle závažnosti zranění. A následně nejrychlejší a nejšetrnější transport všech lidí na místo, kde už se o ně stará záchranná služba,“ popsal Martin Kasal.

Na místě cvičení byli porotci, kteří vyhodnocovali výkony záchranářů. „Cílem bylo vyhodnotit, jestli činnosti navazovaly na sebe, jestli se uskutečnily podle typových plánů. Důležité také bylo, aby vše vypadalo jako v reálu. Nyní budeme zkoumat, zda se nějaké činnosti dají udělat lépe, není to o záměrném hledání chyb,“ uzavřel Martin Kasal.

Na místě bylo 50 figurantů s různým zraněním. Část z nich členové IZS převáželi do nemocnice letecky. Cvičení se zúčastnily jednotky hasičů z kraje a z Německa, posádky zdravotnické záchranné služby z Karlovarského a Plzeňského kraje, dále Policie ČR, Městská policie Cheb, Bavorský červený kříž, Karlovarská krajská nemocnice a Úřad pro civilní letectví.