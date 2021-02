Na lyžích se v Bublavě vrací zpět do historie

Krušnohorská Bublava, to je mimo jiné i tradiční závod Aschberglauf. Když to doba dovolila, konal se u příležitosti výročí zimních her konaných právě v okolí Aschbergu neboli Kamenáče.

Na lyžích se v Bublavě vrací zpět do historie. | Foto: Archiv lyžařů

S myšlenkou obnovit tyto zimní hry přišel před lety místní lyžařský srdcař Zdeněk Fridrich při stém výročí závodu. Desítky závodníků z české i německé strany v dobovém oblečení a na historických lyžích absolvovují při závodě výstup z Bublavy na tamní vrch Aschberg. Tam probíhá jedna ze závodních disciplín, a to sprint. Pak následují například tradiční občerstvovačka ve srubu Aschberg Alm a poté výstup na vrchol Kamenáče. Pak už sjíždějí účastníci na pastviny nad Bublavou, kde bývají pro závodníky připraveny další disciplíny. Třetí, tradičně nejzábavnější disciplínou bývá skok na lyžích. České dráhy od víkendu přeruší všechny vlakové linky do Německa Přečíst článek › „Nutno dodat, že na některé kreace byla v minulosti radost se dívat. Závěrečný sjezd do Bublavy a následné vyhlášení výsledků bývají už jen krásnou tečkou za velmi vydařenou akcí. Aschberglauf se těšil i poměrně velkému zájmu diváků, což je pro nás signál, že tato akce má svoji hodnotu a nemůže chybět v našem zimním kalendáři,“ řekl za pořadatele Miroslav Račko z Bublavy. Na Aschberglauf navázal první ročník veřejného běžkařského závodu Bublavská běžka, který se konal na Bublavském okruhu. Začala tak patrně nová tradice lyžařské obce.