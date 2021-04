Nejdříve došlo k demolici zchátralých objektů a na místě se chystá výstavba parkoviště pro osobní vozy.

„Dále je zde v plánu odstavná plocha pro kamiony a také autobusy z nedalekého dopravního terminálu. Rádi bychom také do těchto míst přemístili i výrobu chráněných dílen. Věříme, že zbude také pozemek pro dvě haly a případné investory“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

Předběžně se mluvilo o skladových prostorech, které by si mohli pronajmout lidé ze Sokolova pro věci, které se jim například nevejdou do sklepa či bytu. Zatím je to jen nápad. Co definitivně radní takzvaně odpískali, je výcvikové středisko IZS, o kterém se v minulosti také mluvilo.

„Za prvé jsme nenašli nikoho, kdo by se spolupodílel nebo byl hlavním investorem této akce. A za druhé jsme si uvědomili, že bychom se zbavili jedné z mála našich lokalit města, kde bychom mohli rozvíjet nějakou výrobu,“ konstatuje Picka.

Čtyřhektarový areál získalo město za zhruba 4,5 milionu korun. „V bývalém depu se scházeli bezdomovci a často zde hořelo,“ říká jeden z místních Dušan Gavlas. Jeden z výjezdů si budou záchranáři pamatovat zřejmě dlouho. Jeli k hlášené popálenině dolní končetiny, ale na místě zjistili, že opilému muži shořela u táboráku dřevěná protéza.