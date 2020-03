Šestnáctiletý vzpěrač Marek Polhoš byl vybrán svazem jako jediný reprezentant ČR na Mistrovství světa juniorů do 20 let v rumunské Bukurešti.

Marek Polhoš | Foto: Deník / Roman Cichocki

„Nominace na březnové mistrovství světa do 20 let znamenala, že nebude žádný odpočinek, okamžitě jsme se zapojili do přípravy na tento šampionát. Trénujeme pětkrát až šestkrát týdně, některé dny i dvoufázově,“ uvedl trenér Slávek Rychnavský. „Je to pro mě velká pocta, že jsem dostal důvěru reprezentovat jako jediný závodník z ČR, za to jim chci velmi poděkovat. Udělám vše pro dobrou reprezentaci ČR a města Sokolova,“ prohlásil Marek, který již startoval na MS juniorů v březnu 2019 v Las Vegas.