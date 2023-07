Jedná se o autobus MHD číslo 3, který bude zajíždět na koupaliště Michal i o víkendu až do 1. září 2023. „Autobusové spoje na jezero Michal jsme se rozhodli podpořit v reakci na žádosti některých skupin obyvatel. Tuto službu oceňují zvláště senioři, pro které je veřejná doprava často jediným dostupným způsobem dopravy. Autobusové linky rovněž často využívají maminky s dětmi, které přes den nemají k dispozici auto, protože s ním manžel dojíždí do práce. Cesta hromadnou dopravou je pak pro ně jedinou možností, jak se na koupaliště dostat. Musím s potěšením konstatovat, že na zavedení těchto spojů máme zatím velmi pozitivní ohlasy,“ uvedl starosta Sokolova Petr Kubis.

Víkendový provoz autobusu podpořila společnost Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. „Z našeho pohledu má víkendové spojení na Michal dvojí efekt, jednak je to užitečná služba pro všechny, kteří třeba nemají auto či jinou možnost na koupaliště dojet, ale může to zároveň pomoci přilákat do areálu Michalu další návštěvníky,“ vysvětlil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Sezónní provoz zajišťuje společnost LIGNETA, která vyšla lidem vstříc a rozšířila autobusové spojení právě i o soboty a neděle. Informace o odjezdech ze zastávek MHD v Sokolově na koupaliště Michal a zpět najdou zájemci na webu dopravce. (roc)