Pět turnusů příměstských táborů a jeden pobytový letní tábor připravila na prázdniny ZŠ Švabinského Sokolov.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Stále jsou k dispozici volná místa, a termín pro přihlášení byl proto prodloužen až do pátku 19. června. Přihlásit je možné i děti z jiné školy. Bližší informace k táborům získáte na webu města nebo přímo ve škole. Na výběr jsou tábory jako Švabiňáčci na cestách, Sportem ku zdraví, Pokusohraní, Na kolech k vodě anebo Švabina na táboře. Tábory budou probíhat v několika turnusech od 1. července do 14. srpna. Určené jsou nejen školákům z prvních až osmých ročníků, ale dokonce i předškolákům, kteří v září 2020 budou nastupovat do první třídy.