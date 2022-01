"Finální úpravy povrchu a okolí bude firma provádět v návaznosti na vhodné počasí. Vše má být hotovo nejpozději do letošního května," potvrdil mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Důvodem pro rozsáhlou opravu mostu u bývalé požární nádrže byl především jeho špatný technický stav. Stavbaři starý most odstranili a na jeho místě postavili zcela nový. Most je nyní širší a delší a jeho parametry mají zajistit bezpečnější provoz.

Celkové náklady a související práce jsou spočítány na zhruba 12 milionů korun včetně DPH.

V Chodově je celkem 12 mostů a sedm lávek. Město jejich stav monitoruje v rámci pravidelných kontrol. Pořadí mostů k opravě pak určí zprávy a doporučení revizních techniků.

Naposledy nechal Chodov opravit most u garáží v Okružní ulici, a to v roce 2019. Ještě předtím prošel rekonstrukcí most přes Chodovský potok ve Školní ulici.