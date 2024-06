Přímo na místě vyhořelého Penny v Chodově otevřeli ve čtvrtek zcela nový moderní market. Už od půl sedmé ráno zde stála fronta netrpělivých zákazníků, kteří se nemohli dočkat svého oblíbeného nákupu na sídlišti. Zatímco soud se žhářem, který zapálil bývalou prodejnu stále není u konce, nový supermarket vyrostl za rekordních 19 měsíců po ničivém požáru

Na otevření nového Penny v Chodově čekaly už od rána davy zákazníků | Video: Roman Cichocki

Na otevření se těšili nejen zákazníci, ale i zaměstnanci, kterým firma poskytla dočasný azyl na pobočkách v Sokolově, Nejdku, Kraslicích či Karlových Varech. Díky spolupráci s městem se podařilo u prodejny rozšířit i plochu pro parkování a zvýšit díky tomu počet parkovacích míst na 69 automobilů.

"Nová prodejna vyrostla na místě původního obchodu, který byl v listopadu 2022 zcela zničen při požáru se škodou téměř 50 milionů korun. Snažili jsme se, aby výpadek, který jsme nezavinili, byl co nejkratší. A to se povedlo," říká mluvčí Penny Tomáš Kubík. Bezprostředně po požáru v listopadu 2022 bylo nejprve třeba odstranit vyhořelé torzo prodejny, provést sanaci a ekologickou likvidaci všech zbytků a připravit projekt nového obchodu. Podle Tomáše Kubíka se díky mimořádně vstřícnému přístupu města Chodov podařilo na minimum zkrátit následnou přípravu stavby a získání nezbytných povolení, takže vlastní stavební práce mohly začít v listopadu loňského roku. "Protože stavba nové prodejny byla spojena se zvýšeným ruchem a vyžádala si některá dopravní omezení, chtěl bych také poděkovat místním obyvatelům za trpělivost," doplnil Tomáš Kubik.

Tipy na víkend: Hurááá prázdniny, trhy v podhradí nebo Rudolecký kotlík

Jsme rádi, že se do města vrátila prodejna Penny, a to ve zcela nové a moderní podobě. Pro obyvatele města to především znamená rozšíření možností nákupů a širší výběr sortimentu, což nás samozřejmě těší," uvedl k otevření prodejny starosta Chodova Patrik Pizinger.

Chválí si ji i první zákazníci. "Jsme moc rádi. Museli jsme jezdit do Penny až do Staré Role. Znamenalo to tahat těžké nákupy a čekat na autobus," říká Alena Sládková z Chodova. Spolu s ní zavítala do nové prodejny i Věra Marková. "Hlavně, že už nemusíme nikam jezdit. Nová prodejna se nám líbí, uvnitř je to moc pěkné," konstatovala marková.

Zdroj: Roman Cichocki

Prodejna Penny stojí ve frekventované severní části Chodova, v sídlištní zástavbě a blízkosti koupaliště. či sportovního stadionu. Prodejní plocha nového obchodu se zvýšila o třetinu, a to z původních 677 m² na 905 m². To se promítne do komfortnějšího a příjemnějšího prostředí pro zákazníky. V prodejně je instalována pokročilá generace vzduchotechniky, která pracuje po celý rok zcela autonomně nevyžaduje zahajování nebo ukončování topné sezony. Zajišťuje optimální tepelný management nejen na prodejní ploše, ale i v zázemí a skladu prodejny. To je důležité i pro zboží citlivé na teplotu, jako například sortiment ovoce a zeleniny, které tak vydrží déle čerstvý. K zajištění funkce celého systému využívají tepelná čerpadla a rekuperace tepla z odpadního vzduchu i z potravinářského chlazení. Energii pro prodejnu dodávají fotovoltaické panely umístěné na střeše, které by měly pokrýt celoroční spotřebu, takže obchod bude energeticky soběstačný. Nákupní košíky jsou oproti původním plastovým nově kovové. Zásuvka vysoko nad nimi je pouze pro servisní účely marketu a je vypnutá.

Budova s bohatou historií mění majitele. Chodov chystá technické lyceum Avantech