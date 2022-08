V potravinové bance to nyní vypadá, jako kdyby se tam mělo malovat. Ale není tomu tak. "Náš sklad trvanlivých potravin zeje prázdnotou. Zcela nám chybí mléko, cukr, mouka, oleje, špagety, kolínka, luštěniny, rýže, kompoty, zeleninové konzervy, džemy, piškoty. Naštěstí nás zachraňují prodejny, ze kterých svážíme pečivo, ovoce, zeleninu, jogurty a mléčné výrobky. Je toho ale pořád málo, abychom pokryli potřeby všech odběratelských organizací," říká Hloušek.

Díky České federaci potravinových bank se bance podařilo zajistit alespoň polévky, instantní těstoviny a mražený sortiment. Nedostatek základních potravin to ale bohužel nenahradí. Je to prý ale spíše jakési paběrkování, Chybí základní potraviny ze kterých se dá uvařit. "My se nevzdáváme a aktivně oslovujeme nové potencionální dodavatele a dárce. Děkujeme všem za přízeň," konstatuje Hloušek.

Na zkušební trať polygonu BMW u Sokolova vyrazila první auta

Mezi stálými odběrateli podle něj přibývají další. Jsou to zejména samoživitelky a penzisté. Banka se hodně vydala i při ukrajinské krizi, kdy pomáhala jak stálým klientům tak uprchlíkům. Dříve se snažila vyjít s potravinami od sbírky do sbírky. Ty se konají na jaře a na podzim. V současné době se na ně ale nelze spoléhat, musejí oslovovat další potenciální dárce. Důvod je jednoduchý. Prudké zdražování potravin.

"Již při jarní sbírce jsme zaregistrovali menší zájem od dárců. Doufáme v lepší sbírku na podzim, která se koná 12. listopadu. Sami však dobře víme, že ceny v obchodech jsou šílené a lidé šetří každou korunu. Lidé říkají, že by nám toho dali víc, ale zatímco za jimi zvolenou sumu toho nakoupili vloni docela dost, letos to není téměř nic. Nelze chtít do nekonečna pouze malé nákupy od lidí, když sami mají hluboko do kapsy," říká Hloušek.

Proto banka oslovuje další možné dárce, zejména z řad firem. Mezi její odběratele patří samoživitelky, senioři, lidé v nouzi, různé organizace, charity, ale obracejí se na ni i samotná města.

"Kdo by nás chtěl podpořit, ať se nám ozve, budeme rádi, protože čekáme nápor. Podle mě bude ještě hůř a sklady potravinové banky jsou prázdné už teď," dodal Hloušek