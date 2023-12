"Vše odstartovalo rozsvěcení vánočního stromu v neděli 3. prosince na Starém náměstí. Při první adventní neděli vystoupily děti ze sokolovských mateřských škol. Návštěvníci si také mohli pochutnat na tradičním vánočním svařáku a sváteční polévce, které jim servírovali zástupci z vedení města.

V úterý 5. prosince čeká na děti Mikulášská stezka. Od 17 hodin se mohou v Alfa clubu děti těšit na stezku plnou tematických úkolů, která je provede peklem i nebem až k samotnému Mikuláši. Vstupné 50 korun a každý, kdo chce, si přinese balíček pro děti.

Příznivci vánočních koncertů Jitky Zelenkové si v kalendáři zapíší datum 8. prosince. To budou v městském divadle ke slyšení krásné vánoční melodie v podání Jitky Zelenkové, ale také tradiční vánoční koledy, které si zazpívá společně s dětským sborem Andělské hlasy ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary. S písničkami jako jsou Malé tiché štěstí, k Vánocům se vrátím nebo Zní Nové Haleluja a v živém doprovodu prvotřídních muzikantů potěší snad každého milovníka Vánoc. Vstupné na je 290 korun. V ten samý den Základní umělecká škola Sokolov představí své talentované žáky na akci Vánoce se ZUŠ Sokolov. Vystoupení je zdarma.

Stavba nového Penny v Chodově pokračuje i přes rozmary počasí

O den později, v sobotu 9. prosince je připraveno hudební vystoupení sokolovského pěveckého amatérského sboru JenTak, a to v rámci vánočních trhů na Starém náměstí. Poté bude v klášterním kostele následovat koncert v rámci jubilejního narozeninového turné kytarového virtuosa Lubomíra Brabce a jeho hostů, kterými jsou Karolína Cingrošová - Žmolíková a Žofie Vokálková. Vstupné 100 korun.

Hodně oblíbeným se stal v posledních letech i tradiční průvod krampusáků, čertů a pekelníků, který projde i letos sokolovskými ulicemi.

Jde o jednu z největších sešlostí čertů v České republice. Pekelníci si vždy pečlivě brousí kopyta, utahují provazy na pytlích a chystají řetězy. Zlobivá dítka by se měla mít na pozoru. Tihle roháči si rozhodně neberou servítky. V Sokolově začínali před pár lety s desítkami čertů. Dnes se jich účastní stovky, a to i ze zahraničí. Před samotným řáděním pekelníků je naplánován hudební program - Viktor Dyk WAW. To vše v neděli 10. prosince. Vstup je zdarma.

Z venkovního kluziště v Sokolově lze zamávat do celého světa

Culinka je název Čertí diskotéky plánované na 13. prosince. Do Alfa clubu, kde se akce koná, mají děti do jednoho roku vstup zdarma. Ostatní zaplatí 150 korun.