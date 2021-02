"Z úterý na středu bylo do půlnoci jasno a teploty padaly dolů. Poté přišlo oblačno a sníh a ty vždy zabrání ještě většímu prochlazování. Zítra už ale bude méně oblačnosti a teploty by tak mohly být ještě nižší," říká pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové.

Ten zároveň upozorňuje na to, že nepříjemné mrazy trvají i přes den. A pokud po celý den vydrží teplota na minus 10,1 a méně, jedná se o arktický den. "Pro řadu lidí to může být nepříjemné. Také chataři, tady v naší lokalitě, si po teplejších zimách odvykli vypouštět vodu ze systému a už se objevují první problémy. Jednomu z nich zamrzla koupelna i záchod," říká Kovařík. Pozor by si měli dát i lidé, kteří mají zvířata volně venku. Důležitý je přístřešek a více krmení. Na tom je závislá i lesní zvěř, o kterou se musejí v těchto dnech myslivci starat. Starosti mají i řidiči, kteří si před zimou nepřipravili auto. V drtivé většině případů jim noční mrazy působí problémy s ranním startováním. Ale pokud nejste zrovna vzorný řidič, který si připravil před zimou svůj automobil, a bydlíte v Sokolově, máte štěstí.

"V těchto mrazivých dnech připraveni strážníci Městské policie v Sokolově pomoci řidičům v nouzi. Tedy v případě, pokud se jedná o slabou nebo vybitou autobaterii. Mají totiž přenosné startovací zařízení, které mohou řidičům přivézt až na místo a pomoci," potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Všude jinde musí řidič v ranním shonu řešit problém několika způsoby. V Sokolově stačí vzít telefon a vytočit linku 156. O službu je zájem, využily už ji desítky řidičů. Křivka je úměrná počasí. Čím nižší teploty, tím více telefonátů.

Mnohým baráčníkům také mizí zásoby dříví a dalšího topiva. Pokud na podzim podcenili zásoby, začátkem jara budou shánět další.

O víkendu mrazy trochu povolí a na svědomí to bude mít opět oblačnost. Prvních plusových teplot se ale dočkáme až za týden. To by teplota mohla přes den vyšplhat k 1 stupni Celsia. V současné době v celém Česku až do odvolání platí výstraha před silnými mrazy. V našem regionu pak Český hydrometeorologický ústav varuje před nebezpečím prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. Doporučují chránit se teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb.