Od konce prázdnin je tam snížená rychlost na 70 kilometrů v hodině za mokra, a to v obou směrech. Ještě tento týden se na nebezpečné silnici začnou připravovat plochy pro umístění mobilního úsekového měření. "To chceme zprovoznit v nejbližší možné době. Zároveň požádáme o stanovení přechodné úpravy provozu, abychom mohli provést pokládku asfaltového nátěru, takzvaného mikrokoberce, který zlepší protismykové vlastnosti vozovky. Už od pondělka tam začne najíždět technika. Ke zdrsnění povrchu dojde v lokalitě Karlovy Vary – za oblouk U Střelnice. V nejbližších dnech také obnovíme protismykový nátěr v úseku u Vřídélka ve směru na Karlovy Vary," upřesnila mluvčí ŘSD. V brzké době dojde i k revizi svislého dopravního značení v celém problematickém úseku, tedy od konce města Karlovy Vary směr Praha až ke křižovatce u Olšových Vrat.

Vysvětlila, že ke změně v rozhodnutí došlo například i kvůli tomu, že nastává podzim a všechny práce by se nemusely stihnout. "Chceme vědět, jak zafungují opatření, která tam budeme realizovat. Až pak bychom přistoupili k variantě dvou pruhů. Ano, je pravdou, že jedním z faktorů, proč zatím zůstanou tři pruhy, byla i odezva veřejnosti, která této variantě nebyla příliš nakloněná," potvrdila mluvčí Zikešová.

"Na základě dohody mezi Policií České republiky a Ředitelstvím silnici a dálnic v řešeném úseku ponecháme tři jízdní pruhy. Možnost zúžení do dvoupruhového uspořádání i nadále projekčně zpracováváme, nicméně v letošním roce tento krok nebudeme realizovat. Po provedení výše uvedených opatření tuto variantu vyhodnotíme a následně rozhodneme, zda dojde k jejímu provedení," informovala mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Změna značení ze tří pruhů (dvou stoupajících a jednoho klesajícího) na dva měla zlepšit bezpečnost komunikace, na níž mnoho řidičů nerespektuje rychlost. Místo tří pruhů měly vzniknout dva širší, které by navíc od sebe dělilo široké šrafování. Proti tomuto záměru se ale na facebooku zvedla velká vlna nevole. Mnozí respondenti měli například i obavy z toho, že se začne ve velkém předjíždět nad nebezpečnými serpentinami poblíž odbočky na Olšová Vrata. Tuto variantu chtěli přehodnotit i členové Spolku přátel Olšových Vrat, kteří kvůli dramatickým okolnostem zaslali na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřený dopis.

