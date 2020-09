„Letošní léto bylo typické, které v kraji známe. Bylo poměrně hodně srážek, a navíc takových, které byly mírné a nebyly přívalového charakteru. To mělo za následek, že se krásně vsákly do půdy, a mohly tak doplnit chybějící stavy vody,“ uvedl meteorolog ze Šindelové Rudolf Kovařík.

Navíc v letošním roce nespotřebovala příroda během léta tolik vody jako v uplynulých letech, protože po mírné zimě začaly stromy a keře bujet hned ze začátku jara.

„Mírnější zima měla za následek, že se všechny srážky, které během jarních měsíců spadly, vsakovaly do podzemí. Navíc tím, že stromy a keře začaly brzy kvést a kvetly postupně, čerpaly pro sebe vodu ve vlnách. V létě pak nebyl odběr vody rostlinami takový a teď pár dní před začátkem podzimu už se pohybuje kolem 30 procent,“ vysvětlil Rudolf Kovařík.

Vlhkost a množství vody v půdě tak byly pro mnoho zahrádkářů ideální.

„Letos opravdu nebylo takové sucho jako v těch minulých letech, sudy mám na zahradě čtyři a po celé léto byly téměř plné. Pořád jsem tak měl z čeho brát vodu,“ uvedl zahrádkář František Maier z Chebu. „Navíc teď po posledních deštích mi napršelo další množství vody. Letos problémy se zaléváním nebyly a nejsou,“ poznamenal zahrádkář.

S blížícím se podzimem by ale měli podle meteorologů i policistů zpozornět řidiči. Po ránu se začaly tvořit husté mlhy, které mohou být velmi zrádné.

„Vlhkost vzduchu nyní stoupá a do toho po ránu nefouká žádný vítr. A samozřejmě se změnil i rosný bod, všechny tyto veličiny mají za následek husté mlhy, které mohou vydržet až do dopoledních hodin,“ upozornil Rudolf Kovařík.

„Tam, kde jsou mlhy hodně husté, může být také mokrá vozovka a řidiči by tento fakt měli brát v potaz, může jim to na silnici klouzat,“ podotkl meteorolog. S mlhami už řidiči zkušenosti mají. „Jezdím každé ráno do práce autem a mlhy jsou opravdu husté. Mnohdy jedu, mlha nikde, a v tu ránu do ní vjedu, hlavně v blízkosti vodních toků,“ řekl Jiří Dvořák z Chebu.