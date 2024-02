Celkem 24,5 milionu korun si mezi sebe rozdělí organizace, které se zabývají pravidelnou systematickou sportovní přípravou dětí, mládeže a handicapovaných sportovců na území Karlovarského kraje.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

„Jsme rádi za to, když se děti ke sportu dostanou co nejdříve. Mnohdy pak u něj setrvávají i v pozdějším věku a když se z něho stane navíc koníček, věnují se mu také v dospělosti. Na pondělním zasedání rady kraje jsme regionálním sportovním organizacím odsouhlasili dotace ve výši 14 750 000 korun. Zastupitelé pak budou ještě při nejbližší příležitosti schvalovat příspěvky v součtu 9 750 000 korun. Věříme, že se k mladým a handicapovaným sportovcům dostane podpora z kraje co nejdříve,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Rekonstrukce lázeňského nádraží za 252 milionů proběhne za plného provozu

Celkem bylo do Programu na podporu sportovních aktivit přijato 219 žádostí o dotaci, z nichž dvě byly stornovány ze strany žadatelů. Hodnoceno tak bylo 217 žádostí. Až na jednu všechny splnily podmínky dotačního programu. Každá ze sportovních organizací mohla podat pouze jednu žádost, přičemž nejméně bylo možné získat 10 tisíc korun a nejvíce 3 miliony korun. „Mezi těmi, kterým schválila rada kraje příspěvek na činnost, je například hokejový klub HC Mariánské Lázně, Tělovýchovná jednota Jiskra Aš, volejbalový klub BVC Chodov, florbalový klub Florbal Sokolov, Biatlonové centrum mládeže Krušné hory, Cykloteam Ostrov, Triatlet Karlovy Vary, Jezdecký klub Karlovy Vary - Stará Role či Karlovarský šachklub Tietz,“ doplnil Jindřich Čermák.