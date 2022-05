Na stavbě si po pádu zlomil obratel. Horští záchranáři pomohli s transportem

Zlomený obratel po pádu z výšky tří metrů je něco, co by si asi v životě každý z nás rád odpustil. Když už to ale přijde, je rychlá a šetrná pomoc záchranářů a lékařů zcela zásadní.

Rekonvalescence. | Foto: Foto: Archiv: Pavel Vlnař