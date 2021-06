Na suché kontinentální léto zapomeňme, říká meteorolog

Vloni už se řada lidí cachtala v bazénu v květnu. Letos to nehrozilo a do vody v přírodě či zahradním bazénu se potopili jen otužilci. Příroda má až tři týdny zpoždění, ale v červnu to dožene.

Rudolf Kovařík | Foto: Deník/Roman Cichocki

V Karlovarském kraji nejsou výjimkou ani červnové přízemní mrazíky. Ten první dal o sobě vědět hned 1. června. A podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka se mohou ještě objevit. "Hned první den tohoto měsíce bylo v Šindelové minus 2 stupně Celsia. Vše nasvědčovalo tomu, že bude mrznout i v úterý ráno, ale nakonec k tomu nedošlo," říká Kovařík. K těmto jevům dochází v notoricky známých místech jako je Šindelová, kde se sbíhá několik údolí, nebo dobře známá Rolava. Jde o přízemní mrazíky, ve dvou metrech je teplota zcela jiná. Úterní hodnota je však přeci jen rekordem za posledních pět let. "A v červnu se klidně mohou ještě dvakrát zmrzlíci objevit. Příroda se po vedrech v předchozích letech vrací k normálu. Letos proto nečekejme suché kontinentální léto a tropické teploty, které k nám nepatří," říká Kovařík. Jeho odhad pro letošní letní teploty je 21 až 28 stupňů Celsia. Hezké dny se budou v týdnech střídat s přeháňkami. A blíží se také Medard. Pranostiku o tom, že pokud je 8. června deštivé počasí, bude pršet dalších 40 dnů, zná asi většina lidí. Letos bude Medard podle Kovaříka malý, bude méně srážek. Kovařík sleduje kromě místních pranostik i kroniky našich předků. Své zkušenosti s počasím totiž vytvořili obyčejní lidé během desítek a stovek let. Vypozorovali, že se počasí podle určitých pravidel opakuje, mění nebo zůstává stejné. "Pranostiky vycházejí z mnohaletých zkušeností především rolníků a dělníků," potvrdil Kovařík. Počasí a ani pranostiky nemohou se stoprocentní jistotou tvrdit, jaké bude v konkrétním období počasí. Jisté je jen to, že kolem Medarda často nastává příliv vlhkého, oceánského vzduchu a tím pádem i deštivého počasí. Ale aby 40 dní v kuse pršelo, to se v České republice ještě nestalo," uzavírá.