"Uvidíme jaké budou kšefty. Zatím jsme všichni v očekávání. Přišli první štamgasti na pivo a na obědy začínají chodit Němci," říká číšník Tomáš Konya, který spolu s kolegou obsluhoval terasu restaurace.

"Přišel jsem se podívat spíše ze zvědavosti a vyhlížím, zda přijdou ostatní štamgasti. Dopoledne o jsem si nechal udělat test pro případnou kontrolu. Testování mi přijde hloupé. Mělo by to být na osobní zodpovědnosti každého z nás. Kdo se necítí dobře a je mu blbě, má zůstat doma a nechodit mezi lidi," říká Milan Konšel z Kraslic. Z úst německých zákazníků zněla shodně otázka co nabízí restaurace k jídlu.

"Ceny nápojů jsme nezdražovali. Jídelní menu je prozatím menší, uvidíme jak to půjde. Plnohodnotný jídelní lístek můžeme rozjet spolu s návratem zákazníků do restaurace," říká jeden z provozovatelů Severky Tomáš Šrajber.