Radní zdůrazňují, že Sokolovsko je region zasažený dlouhodobě těžbou uhlí a měl by tedy být zvýhodněn. Stát má na urgenty připraveno, podle dostupných informací , zhruba 2,3 miliardy korun.

"Jeden z našich hlavních úkolů je zajištění zdravotní péče na Sokolovsku. Chceme ve zdejší nemocnici urgentní příjem druhého typu, který by měl stát zhruba 200 milionů korun. Pokud si spočítám rozděleních státních miliard pro 39 urgentních příjmů v republice, vychází mi necelých 60 milionů na jeden. A to je pro Sokolov málo. Proto jsme se obrátili na ministra zdravotnictví," řekl starosta Sokolova Petr Kubis. Projektovou dokumentaci na urgentní příjem sokolovské nemocnice zafinancoval Karlovarský kraj, v něm doposud funguje jeden urgentní příjem, a to v Karlovarské krajské nemocnici. I ten chce podle informací Kubise karlovarská nemocnice modernizovat a také za stovky milionů korun.

Urgentní příjem pro vážně zraněné pacienty a lékařská pohotovost by měly být podle plánů vlády v každém okrese, v kraji pak jeden větší. Ministerstvo chce na jejich budování využít peníze z EU. Provoz těch už fungujících platí zdravotní pojišťovny. Nyní jsou velké urgentní příjmy, ministerstvem označované jako prvního typu, ve velkých nemocnicích. Pacienti s akutními zdravotními problémy tam tak mají dostupnou potřebnou péči 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Také proto Sokolov spolu se skupinou Penta, která je majitelem nemocnice a mimo jiné vlastní i Deník, iniciují stavbu moderního certifikovaného heliportu. Žádají na něj šest milionů korun a bude opět přímo ve městě. To se tak připojuje tak k iniciativě provozovatelů sokolovské nemocnice, kteří mají v plánu zřídit urgentní příjem.

"V současné době je heliport v areálu Bohemie, kde chceme vybudovat i ten nový. Stát by měl prakticky v těch samých místech jen o kousek blíže ke garážím. Tím, že se v Sokolově vybuduje nový urgentní příjem v nemocnici, v což věříme, chceme se připojit, a postavit nový heliport pro leteckou záchranku. Nabízí se to i v té souvislosti, že v areálu budeme stavět nové příjezdové cesty a parkoviště pro 115 aut," dodal Kubis. Podle jeho slov se už město spojilo s Armádou ČR i Úřadem pro civilní letectví.

Urgentní příjem funguje jako centrální místo, kam dorazí pacienti buď vlastními silami nebo je přivezou sanitky. Lékaři urgentního příjmu pak nemocné roztřídí, případně odešlou na další oddělení. Jednodušší případy vyřeší pohotovost sloužící praktický lékař, složité budou mít komplexní péči včetně dalších vyšetřovacích metod.

