Hlavními přednostmi zamýšlené cyklostezky je napojení na páteřní krajskou cyklostezku a propojení Sokolovska a Kraslicka s Německem. Trasa je 27,5 kilometru dlouhá s malým převýšením, takže vhodná i pro méně zdatné cyklisty a rodiny. "Velkým problémem bylo od počátku a je i nadále financování. Bez dotačních titulů to nepůjde. Sledujeme proto různé výzvy v této oblasti. V úseku Kraslice Rotava máme podanou žádost o dotaci na projektovou dokumentaci. Do konce letošního roku bychom chtěli získat stavební povolení," říká předseda Dobrovolného svazku obcí měst Kraslicka Michal Červenka. Tento úsek bude podle něj nejlevnější. Pak už je to horší a bude třeba pokračovat na etapy. Přijde na řadu řada přemostění, která stavbu notně prodraží. Druhá etapa má v plánu spojit Rotavu s Olovím v délce přes čtyři kilometry. Obsahuje tři mosty přes Svatavu a 660 metrů opěrné zdi. Celý projekt cyklostezky pak počítá v úsecích přiléhajících k obcím, že budou z asfaltu kvůli využití pro in-line bruslaře.

Na propojení koridoru Sokolov – Oloví – Kraslice – Klingenthal je zpracovaná studie na cyklostezku ze Svatavy do Kraslic s napojením na Klingenthal. Tato studie se v současné době díky aktivitě Svazku obcí Kraslicka obnovuje a doplňuje o řešení mezi Olovím a Rotavou, které by se zcela vyhnulo silnici. Dále existuje studie napojení této trasy do Sokolova, na cyklostezku po rekultivovaných výsypkách vedoucí ze Sokolova do Lomnice a na systém stezek kolem jezera Medard.

Zdroj: Cichocki Roman

"V gesci města Rotava se zpracovává studie napojení tohoto města na koridor podél řeky Svatavy s využitím bývalé železniční vlečky," dodal Červenka. Cyklostezka Svatava by se tak měla stát významnou dopravní spojnicí Sokolova a Kraslic s přejezdem do Saska. Vzhledem k plánovanému vedení stezky podél řeky by stezka byla nejen svým směrem ale i výškovým profilem velmi přitažlivá pro širokou cyklistickou veřejnost.

To z druhé strany už má Sokolov vyřízené stavební povolení a může tak začít s propojením páteřní cyklostezky u mostu lásky podél řeky Svatavy do stejně zvané obce.

"Z páteřní cyklostezky na Karlovy Vary a Cheb by se měla napojit další směrem na Svatavu. Začínala by u mostu lásky a končila u nepoužívaného obloukového mostu z betonu. V současné době budeme hledat vhodné dotační tituly, abychom mohli dosáhnout na finanční prostředky. Jde nejen o dlouho plánovanou cyklostezku do Kraslic. V budoucnu bude lokalita u Medardu velice atraktivní a my jím tímto chceme pro cyklisty spojit se Sokolovem," potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis.

