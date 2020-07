Vouchery za tisíc, dva a půl tisíce či pět tisíc korun pro klienty, kteří se vypraví do Karlových Varů, chce vedení města pomoci znovu nastartovat covidem ustrnulé lázeňství a cestovní ruch. Záměr zacílený na české klienty byl podle místních podnikatelů úspěšný. Češi slevy ocenili a postupně začali plnit menší lázeňské hotely a penziony. Po dlouhých letech se na kolonádě mluvilo česky, a tak stigma karlovarských ruských lázní mizelo.

Jenomže přišlo překvapení. Na slevy v lázeňských hotelích, které hradí město, respektive obyvatelé Karlových Varů, mají nárok i cizinci. A ruština, protože této nabídky například využili Rusové z Německa, se u Teplé ozývá znovu. Stejně jako němčina. To, že slevy při ubytování mohou využít i zahraniční hosté, překvapilo i samotné zastupitele, kteří vouchery na ubytování v celkové hodnotě deseti milionů schvalovali.

„V systému voucherů skutečně neuvádíme využitelnost pouze pro české klienty. Jsou k dispozici i zahraničním hostům. Podpora je mířena především pro hotely a sanatoria. Ve finále je důležité, aby hosté do Karlových Varů dorazili. Budeme rádi za všechny. V současné situaci si nemůžeme příliš vybírat, zda přijede Čech nebo Němec či Rus, všichni jsou vítáni. A Čechy jsme v první vlně voucherů preferovali velmi, 99 procent všech vydaných voucherů čerpali a uplatnili právě oni,“ zdůraznil Josef Dlohoš, ředitel karlovarského infocentra, které systém ubytovacích slev pro hotely vymyslelo a připravovalo. Opozici ale nepřesvědčil. „Myšlenkou voucherů byla podpora a oživení domácího cestovního ruchu. Měly motivovat k návštěvě Karlových Varů, ať už k turistickým, relaxačním nebo lázeňským pobytům. Tuto funkci z mého pohledu vouchery plní velmi dobře. Nejsem si však jist, že stejná forma podpory by měla mířit i na zahraniční návštěvníky. Jsem pro marketingovou podporu zdrojových zahraničních trhů pro Karlovy Vary jako atraktivní lázeňské a turistické destinace, přímá finanční podpora formou voucherů by však měla cílit jen na obyvatele České republiky,“ uvedl Petr Kulhánek (KOA), exprimátor a současný zastupitel.

Jeho námitky ale odmítá primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) a hovoří o možné diskriminaci. „Účelem voucherů není podpora fyzických osob, občanů České republiky, ale podpora lázeňství a cestovního ruchu v Karlových Varech, podpoříme návštěvníky, kteří sem přijedou, chvíli pobudou a utratí peníze. Pro lázeňství a cestovní není tak podstatné, odkud člověk přijede, ale že vůbec přijede a stráví tady předem daný čas. Diskriminace ostatních občanů EU bychom se samozřejmě dopustili, pokud bychom jim znemožnili možnost zajistit si také voucher. Karlovy Vary jsou mezinárodním lázeňským centrem, které z valné většiny využívá toho, že sem jezdí zahraniční návštěvníci,“ argumentuje primátorka Karlových Varů.

Není bez zajímavosti, že voucher pro klienta za pět tisíc korun, který může získat, pouze pokud v hotelu pobude minimálně sedm nocí, je už vyčerpán. V plné ceně bez slevy by za něj host zaplatil 19 tisíc korun. Vouchery v Karlových Varech platí pro pobyty v rozmezí od 25. května do 30. září.