V posledních letech se stalo tradicí, že pivovary v Česku připravují pro období Velikonoc speciální zelená piva. Například pivovar Krušnohor v Kraslicích ho vyrobil dva tisíce litrů a ihned se po něm zaprášilo.

Na Zelený čtvrtek si mnozí pivaři nenechají ujít zelené pivo | Foto: Deník/Roman Cichocki

Zelená barva tohoto speciálu je kombinací několika faktorů. Majitel kraslického pivovaru Vlastislav Kopecký většinu z nich prozradil. Přesto si však nechává některé detaily pro sebe, protože jak říká, je to jeho know how.

"Některé pivovary mají hnědozelenou barvu, já se snažím, aby náš speciál byl pouze krásně do zelena. Při výrobě tohoto piva přidáváme do varny sušenou mátu, kopřivy a citronovou trávu, aby náš velikonoční speciál měl jarní nádech. To, jak dosáhnu krásné zelené barvy, je moje tajemství," říká Kopecký.

Letos uvařil dva tisíce litrů piva s názvem Velikonoční Ale. "Jde o svrchně kvašenou třináctku, o kterou je každým rokem velký zájem. Letošní várku jsme měli 14 dnů před Velikonocemi beznadějně vyprodanou," dodal Kopecký.

FOTO, VIDEO: Kvůli bezpečnosti se otevření lávky přes Ohři odkládá

Zelený velikonoční speciál si mohou pivaři vychutnat pouze v omezeném čase v průběhu Velikonoc. Jeho zelená barva vzniká již během přípravy mladiny, tedy již na varně. Přidáním směsi několika bylin se změní barva piva ze zlatavé na sytě zelenou a chuť a vůně piva získá tóny máty, eukalyptu a kopřiv. Tomuto bylinnému aroma ještě sekunduje pečlivě vybraná směs chmelů. Takto vzniká Velikonoční speciál, který má chuť přicházejícího jara.

Velikonoční speciál v šesti různých kabátech, čili baleních, nabízí i sokolovský pivovar Permon. Podle sládků jde o dobrou českou klasiku. Pivo je vařené tradiční technologií a kvašené v otevřených kádích. Má vyváženou hořkost, střední říz a použitými chmely jsou Žatecký poloraný červeňák a Sládek.

"Letos jsme navařili 4500 litrů velikonočního speciálu a je stále k mání na naší prodejně či na e-eshopu," říká Michal Sás ze sokolovského pivovaru.

Velikonoční speciál má na čepu také rodinný pivovar Kronl z Mariánských Lázní. Jde o dvanáctistupňový IPL, který ovšem nemá zelenou barvu. Zkratka IPL znamená India Pale Lager, tedy pivní styl s vyšším chmelením a chmely typickými pro piva stylu IPA, současně ale vycházející ze způsobu výroby spodně kvašených ležáků.