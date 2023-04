„Děti si přály králíčka. Dcera si ho vyhledala přes internet, chtěla králíčka z chovu a ne z velkomnožírny, které často zaplavují zverimexy. A také si nastudovala, co má takový králík jíst. Přiznám se, že být to na mně, asi bych tomu nevěnovala takovou pozornost. A tak i díky dceři kupujeme kvalitní krmivo, které nás ovšem stojí nemalé peníze,“ svěřila se Karlovaračka.

Než přišla krize a zdražování, pořizovali pro králíka granule v kamenných zverimexech. „Ještě kolem Vánoc stál menší pytel, který má necelé dva kilogramy, do tří set korun. A protože je náš králík Anička zmlsaný a nežere ani mrkev, granule jsou během pár dnů pryč. Když jsem pro stejné množství přišla po Novém roce, protočily se mi panenky. Chtěli za něj totiž 499 Kč. Když jsem si postěžovala prodavačce, potvrdila, že nárůst cen byl během pár dnů opravdu skokový,“ pokračovala.

A tak se s dcerou poohlédly po internetu a nakonec byly mile překvapeny. Objednávka přes internet je totiž vyšla mnohem levněji než nákup v klasickém kamenném zverimexu. „Osmikilogramový pytel nás vyšel na necelých 840 korun. To znamená, že jedno kilo vychází na 105 Kč. Za takovou cenu by nás to menší balení, které jsem ještě do nedávna kupovala v obchodě, vyšlo na necelých dvě stě korun. Oni za něj ale chtěli pětistovku,“ konstatovala.

U sedmnáctileté kočičky Terezky je to u Karasů trochu jinak. V tomto případě rodina řeší hlavně to, zda je krmivo právě v akci či nikoliv. „Terezka je zvyklá na klasické značky, které jsou k mání v běžných hypermarketech. Samozřejmě, že jsme se jí snažili čas od času přilepšit, třeba i na Vánoce koupili něco lepšího a také dražšího. Jenomže ona to nakonec nežrala. Také jí jsme před časem koupili na internetu výhodnější balení granulí. Bohužel už jí neslouží zuby, a i když tyto granule byly speciální pro kočky s dentálními potížemi, nežere je,“ poznamenala chovatelka z Karlových Varů.

Jak přiznává, doby, kdy jedna kapsička kočičího žrádla vyšla bez akce na deset korun, jsou dávno pryč. „Snažíme se kupovat větší balení, které je výhodnější, ale i to samozřejmě hodně podražilo. A to si člověk musí dát ještě velký pozor na to, jaká je gramáž. Původně obsahovala kapsička pro kočky standardně sto gramů. Teď ale někteří výrobci kapsičku podražili třeba jen o pár procent, ale snížili gramáž na 85 gramů. Je to takový oblíbený fígl na zákazníky,“ uzavřela chovatelka.