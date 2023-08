Za jednu pracovní sílu účtuje firmám Vězeňská služba v Kynšperku 98 korun na hodinu. Za odsouzené odvádí také zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnaní z řad vězňů nemají nárok na dovolenou a nečerpají náhradu mzdy při omezení výroby.

Nabízíme výhody o kterých nemají firmy tušení, říká ředitel věznice Petr Popelář | Video: Cichocki Roman

Když je někdo z nich problémový, nahradí ho ihned jiný. Firmy nemusejí platit nájem v halách a pracovních prostorách kynšperské věznice. Platí si jen spotřebu energií a vody. Přesto nově zrekonstruované haly v areálu věznice zejí prázdnotou. Nový ředitel věznice Petr Popelář hledá důvody proč tomu tak je. Zároveň chce zvednout nízkou zaměstnanost zdejších odsouzených. Cílem je, aby jich pracovalo minimálně 50 procent.

"Je to pro mě výzva," říká Petr Popelář, který přišel do Kynšperka z postu zástupce velitele pražské vazební věznice Ruzyně, kde zaměstnanost dosahovala 97 procent. Obvinění tam pracovali v hotelích, nemocnicích, pekárnách či uklízeli ulice. V Kynšperku podle něj není ze strany firem zájem. "Je zde zhruba 310 odsouzených, kteří by chtěli práci, kterou pro ně nemáme. Firmy zřejmě nemají ponětí o tom, co jim můžeme nabídnout. Na věznici se neobracejí. Potřebujeme zájem zvenčí. Oslovujeme úřad práce, hospodářskou komoru, média, pořádáme worshopy. Určitou roli mohou sehrát i předsudky," míní Popelář.

V Kynšperku nad Ohří je věznice s ostrahou. Jsou v ní oddělení se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Celkem tam vykonává trest 747 odsouzených. Z nich 614 je ve vysokém stupni zabezpečení, zbytek ve středním. Zaměstnanost činí 36 procent.

Věznice v Kynšperku nabízí přes 1200 metrů čtverečních výrobní plochy. „Jsou to velké haly, které jsme opravili za desítky milionů. Oslovit nás může každý, i začínající podnikatel. V drtivé většině jde o manuální práce, dělnické profese," uvádí Popelář.

„Řada odsouzených si vyřídila placení alimentů, exekuce nebo oddlužení. Ale není pro ně není práce," potvrzuje vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob Martina Hazuková. Podle ní je zájem o práci mezi odsouzenými velký. Jedním z pracujících vězňů je Jan Kovář. "Za práci jsem rád. Můžu si koupit něco navíc k jídlu, pití a hlavně platit insolvenci. Také si chci něco ušetřit na ven," tvrdí Kovář.

Pokles nabídek práce přišel s covidem. Následovala válka na Ukrajině a zvýšení cen energií. Ředitel také připustil, že některé oslovené velké firmy dostaly příkaz zaměstnat přednostně uprchlíky z Ukrajiny. Jmenovat je nechtěl. Podle svých slov mu ani nepřísluší pídit se po tom, kdo jim takové doporučení či příkaz dal.

"Práce je pro odsouzené velmi důležitá pro budoucí bezproblémový návrat do společnosti. Pokud vězni pracují, mohou během výkonu trestu hradit své pohledávky a část peněz si ukládat. Neodchází z věznice bez finančních prostředků a snižuje se tak riziko, že se záhy vrátí k páchání trestné činnosti," konstatuje mluvčí kynšperské věznice Petra Bělíková.