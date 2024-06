Součástí programu je totiž vystoupení kapel různých žánrů, soutěže amerických vozidel jako například měření hlasitosti výfuku, závody RC modelů a jiné. Bude se také volit nejkrásnějšího auto festivalu. Zajímavostí jsou také zápasy v bojových sportech. Program pro děti bude dotvářet luna park či chutné občerstvení včetně lounge zóny. Po celou sobotu budou moci přítomní zapojit svoji vstupenku do slosování a vyhrát hodnotné ceny. Z vybraných peněz bude polovina darována jednomu ze soutěžících a druhá polovina na pomoc druhým. Více o festivalu prozradil Deníku v rozhovoru Tomáš Hron, jeden z pořadatelů události a milovník aut.

Proč zrovna americké vozy na Karlovarsku? V čem jsou unikátní?

Americké vozy jsme si vybrali z toho důvodu, že jeden z pořadatelů je vlastníkem takových aut. Zároveň to jsou velmi specifická auta a dokáží nadchnout svým vzhledem ne jenom znalce.

Na co konkrétně se mohou návštěvníci v souvislosti s auty těšit?

V rámci hlavního programu se mohou návštěvníci těšit například na různé soutěže jako například na soutěž o nejkrásnější vozidlo festivalu, o nejkrásnější veterán festivalu dále také na soutěž v měření hlasitosti výfuku a další. Také se zde mohou seznámit s různými prodejci amerických vozidel, firmami, které poskytují homologaci vozidel do ČR nebo navštívit stánky s automobilovými doplňky.

Existuje na Karlovarsku podobně zaměřená akce? Pokud ne, existuje něco obdobného v Česku či v zahraničí?

Na Karlovarsku v podobném duchu ano, nicméně v takovémto měřítku nikoliv. Nad rámec výstavy aut nabízíme také bohatý doprovodný program a to nejen pro milovníky aut. V Česku také tyto akce existují, ale jak už jsem zmínil, my jsme se rozhodli koncept celé akce směřovat na větší cílovou skupinu. Co se týká zahraničí, tam je těchto akcí opravdu mnoho.

Kde jste se inspirovali?

Na tuto akci jsme se inspirovali jak u českých pořadatelů, tak těch ze zahraniční. Chtěli jsme ale vytvořit originální koncept pro západ Čech.

Proč zrovna Krásno? Je tam Krásně?

Ano, je tam krásně a bude ještě krásněji tento víkend, až se začnou blýskat naleštěné kapoty těch nejhezčích aut. Nicméně areál letiště v Krásně je pro tyto srazy jako dělané. V blízkém okolí nejsou domy, které by rušil ruch z okolí a zároveň je celý areál dostatečně veliký.

Jak dlouho se zajímáte o auta a na co konkrétně se ve své profesi zaměřujete?

Já osobně pracuji s auty už přes 10 let. Mám na starosti autoservis v Karlových Varech, kde se specializujeme na opravy aut všech značek a to i amerických. Zajišťujeme profesionální služby zákazníkům a vždy se jim snažíme poskytnout ten nejlepší servis.

Co je highlightem programu?

Nedokážu vypíchnout pouze jeden highlight programu, jelikož jak už jsem zmiňoval dříve, připravujeme velmi nabitý harmonogram celé akce. Rád bych ale zmínil, že v průběhu celé soboty bude možnost se zapojit do soutěže o krásné dárky a polovina z výtěžku z této soutěže půjde jednomu vylosovanému návštěvníkovi a ta druhá poputuje na pomoc druhým. Bližší informace budou nasdíleny na našich facebookových a instagramových stránkách US Carsbad v průběhu tohoto týdne.

Jedná se o akci pro rodiny s dětmi?

Ano, celá akce je určena i rodinám s dětmi. V areálu bude skákací hrad pro děti zdarma a také luna park, kde se určitě jak děti tak dospělí nebudou nudit.

Bude se akce opakovat i v příštím roce?

Rádi bychom z této akce udělali tradici a opakovali ji každý rok, ale samozřejmě uvidíme, jaký bude o akci zájem z pohledu návštěvníků. Myslíme si, že jsme nabídli zajímavý program a věříme, že veřejnost zaujmeme a budeme se snažit v příštích letech vše jen zlepšovat.