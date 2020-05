Už více než půl roku nemohou řidiči při jízdě z dálnice směrem do Nového Sedla a Chodova využívat most nad železnicí před Novým Sedlem.

Starý most byl stržen, na jeho místě vzniká už nový. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Starý byl stržený a nový se staví. Šoféři náklaďáků mají jezdit přes Lomnici a Vintířov, osobní auta pak nejčastěji volí cestu přes Loučky. „Občas sem ale omylem zajede i nějaký ten náklaďák,“ konstatovala Bohumila Bůžková, která má v Loučkách rodinu a z Nového Sedla tudy denně jezdí do práce do Lokte. „Provoz v Loučkách se zvýšil obrovsky. Otřásají se domy, ničí silnice, na to zdejší lidé nejsou zvyklí,“ stěžuje si. „Navíc silnice tady je hodně úzká, dvě auta se vejdou stěží. Přesto někteří jezdí jako blázni, často prostředkem, že máte co dělat, abyste se vyhnuli. Divím se, že se tu zatím nestala žádná vážnější nehoda. Radši jezdím kolem městského úřadu zadem a dál na obchvat Sokolova,“ dodala s tím, že už se těší, až most bude hotový. Nový most by měl být řidičům k dispozici letos v září.