Tito všichni a mnoho dalších statečně bojují se svým osudem. Nejvíce jim pomáhají specializovaná rehabilitační centra, kde se jim věnují špičkoví fyzioterapeuti. Jsou však drahá a pobyty v nich stojí stovky tisíc korun ročně. Pojišťovny je neproplácejí, a rodiče hledají pomoc, kde se dá. Pomáhají sbírky, koncerty či nadace. Jednou z nich je i Život dětem, která děti mimo jiné posílá na ozdravné pobyty k moři. Reakce jejich rodičů či pěstounů jsou plné vděku. Sami by si je totiž nemohli dovolit. Mnozí z nich se museli vzdát své práce, kariéry, postavení ve společnosti proto, aby pomohli právě postiženým dětem.

Popisuje to například maminka středoškolačky Denisy. "Operace byla velmi riskantní, ale byla to jediná možnost, jak Denise zachránit život. Po operacích ochrnula na levou stranu. Nemohla chodit, jezdila na vozíku. Nežehrali jsme, bylo důležité, že žije. Podstoupila další operace. Pracuji jako pekařka, a téměř rok jsem zůstala s dcerou v nemocnici," říká matka Denisy. Dostala do dluhové insolvence. Ale i to zvládla s velkou energií jako starost o Denisu, která začala chodit. A i když potřebuje i vozík, studuje na střední škole sociální činnost, a v budoucnu by chtěla být psycholožkou, která by pomáhala postiženým dětem.

Patnáctiletý Boris je autista, jehož opustil otec. Maminka je v invalidním důchodě, takže by se nikdy nemohla kvůli nedostatku financí dostat na ozdravný pobyt k moři. "Boris nemluvil, stranil se dětí i dospělých, ale to velmi krátké době pominulo. Na ozdravném pobytu se naučil plavat, najednou začal mluvit se všemi, trochu zadrhával, ale mluvil. Stal se další zázrak. Když začala dokonce i tancovat, dívala jsem se na něho a počítala jsem, kolik talentu v sobě tento hoch, který nemluvil, neplaval a stranil se lidí, má. Všichni jsme měli radost a jeho mluvení a plavání pokračuje i tady v Čechách," říká jeho matka.

Ozdravný pobyt pomohl i šestiletým trojčatům s dětskou mozkovou obrnou. "Zpevnila se jim tělíčka, což se děje jenom při drahých a placených fyzioterapiích, na které musíme shánět peníze," říkají rodiče. Nestěžují si a perou se s osudem.

Osmiletá Nelinka sama nechodí, s dopomocí dospělého ujde pár kroků. Holčička také nemluví a vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. Mezi nespočet jejich diagnóz patří mikrocefalie, PMR, centrální hypotonický syndrom, spasticita dolních končetin, stigmatizace, strabismus, hepatomegalie, mentální retardace, atopický ekzém a další. "Ozdravné účinky slané mořské vody a tamního klima Nelince nic nenahradí. Děkujeme všem, díky kterým jsme mohli ozdravný pobyt s vnučkou absolvovat. Nelinka díky tomu dělá veliké pokroky a posunulo ji to vpřed. Holčičku jsme si vzali do pěstounské péče poté, co ji matka chtěla umístit do ústavu. Věnujeme ji maximální péči a snažíme se jí zprostředkovat vše, co nám naše fyzické a finanční prostředky dovolí. Podobný pobyt u moře, který je pro Nelinku i pro nás jako prarodiče, velkou zdravotní a psychickou vzpruhou, je bohužel za hranicí našich finančních možností," řekla babička Nelinky, která má holčičku v pěstounské péči.

"Před takovými rodiči, prarodiči a pěstouny smekám pomyslný klobouk," říká ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková s tím, že ozdravné pobyty, které nadace poskytuje, záleží samozřejmě na financích. "Nadace Život dětem musí v tomto ohledu poděkovat společnosti Lidl, která tento rok už po dvanácté organizuje ve všech svých prodejnách už tradiční sbírku Srdce dětem, která loni pro nemocné děti získala 43 miliony korun. Je to zázračná sbírka, bez které by nadace možná vzhledem ke covidu ani neexistovala," dodala Křepelková. Letošní sbírka se uskuteční od 31.října do 13.listopadu. "Držíme palce nemocným dětem, aby se podařilo získat co nejvíce peněz. Naše nadace jim bude pomáhat i v roce 2023. Ale jen menší část může být věnována na tolik potřebné ozdravné pobyty v řecké Velice. Proto by bylo skvělé, kdyby zdravotní pojišťovny zjistily, že se jim investice do tohoto úžasného ozdravného projektu prostě vyplatí, protože děti se pomalu uzdravují. A to je dobrá zpráva," uzavřela Křepelková.