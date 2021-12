Děti nás vítají s úsměvem na tváři, najednou jsou všechny bolístky pryč, najednou jsou v jiném světě a zapomenou na to, že musí být v nemocnici. Dlouhodobě nemocní senioři jsou nadšení, propukají v nich emoce, někdy dokonce i slzy štěstí, protože si vzpomenou na své dětství. Tak mluví Simona Stojanová o mikulášských návštěvách nadačního fondu Andělská křídla v sokolovské nemocnici. Se svými kolegy dobrovolníky roznáší nadílku dětským pacientům a seniorům už třetím rokem a říkají, že člověk si vždy uvědomí, že to jeho vlastní trápení, není vlastně vůbec trápením.

Jak vznikla myšlenka zajít rozveselit či potěšit klienty sokolovské nemocnice?

To si jen tak sedíte a najednou vám bleskne hlavou, co asi dělají děti v nemocnici na Mikuláše. Zdali tam také zavítá potěšit nemocné děti. Tak jsme si prostě řekli, co takhle jít do nemocnice. Členové nadačního fondu nic nenamítali a hned se začalo zařizovat. Nejdříve jsme kontaktovali sokolovskou nemocnici a získali souhlas, to bylo to hlavní. Kostýmy a dárečky to už byla maličkost. Mikuláše, čerta a anděla děláme už třetím rokem. Vždy po domluvě s vrchní sestrou Petrou Fischerovou, která nás ráda vidí, a doufám, že příští rok tomu nebude jinak. Připravujeme dětem i sladké balíčky s překvapením. Letos to byla plyšová hračka.

Jak děti reagují?

Vítají nás s úsměvem na tváři, najednou jsou všechny bolístky pryč, najednou se ocitnou v jiném světě a zapomenou na to, že musí být v tento den v nemocnici. Vždy mají připravenou básničku, nebo písničku a naše sestava si s nimi i zazpívá. Čertovi naslibují, že budou hodné a Mikulášovi zase prozradí, jestli napsaly Ježíškovi. A andílek má pro ně připravenou vždy nějakou tu sladkost. Pokojem se šíří jen dobrá nálada i dětský smích a radost. Je to krásné. Na štěstí na oddělení neleží těch dětí hodně a my jsme za to rádi.

Ale nezůstáváte jen u dětí…Požádali nás také z oddělení dlouhodobě nemocných, jestli bychom nepřišli i k nim potěšit babičky a dědečky. Okamžitě jsme kývli a šlo se. Chvilka bloudění po nemocničních chodbách nás zavedla před dveře těch, co potřebují pomoc druhých, co to sami nezvládnou. Přivítá nás vždy usměvavý personál a jde se na to. Zpočátku jste nervózní než vejdete do prvního pokoje. Snažíte se vcházet potichu s respektem. Jenže pak vejdete a vše je rázem pryč. Nestačíte se divit.

Jak reagují dlouhodobě nemocní klienti, většinou senioři?

Propukají v nich emoce, někdy i pláč, protože si vzpomenou na své dětství. Z nás v tu chvíli opadne strach a vaše tělo zalije příjemný pocit tepla. V tu chvíli si řeknete, ano jsme tu správně, tady potřebují rozveselit. V paměti pátrají po básničkách a my jim pomáháme si vzpomenout. Poté přednáší jedna báseň a někdy to jsou i básničky dětem nepřístupné. Za odměnu dostanou sladký balíček i od nás a nevěřícně kroutí hlavou, že mikulášskou nadílku opravdu nečekali.

Kdo z vaší sestavy má největší úspěch, koho si oblíbili?

Nejlépe reagují na čerta. Ten má úspěch hlavně u žen. A u mužů vede jasně andílek. Není se čemu divit, čert i anděl jsou opravdu krásné bytosti. Neustále nás chválí a děkují. Jenže my děkujeme jim, protože člověk si uvědomí, že to jeho trápení, není vůbec trápení. Že my můžeme být doma a oni musí být tam. Proto vždy přejeme brzké uzdravení! Touto cestou bychom chtěli poděkovat i paní Kateřině Plouharové, která každý rok připravuje sladké pusinky a letos se přidala i její sestra a upekla krásné perníky. Děkujeme moc za pomoc.

Prozradíte nám, kdo letos s vámi byl?V převlecích chodí členové nadačního fondu. Do role čerta se pasoval Martin Loukota, Mikuláš jsem tentokrát byla já a andílek moje dcera Katka. Ivanka Papežová letos nemohla být přítomna, jinak Mikuláše nám dělala minulý rok ona.