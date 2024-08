Poštovnu zakoupili majitelé Petr a Michal v roce 2018 a původní záměr byl vybudovat muzeum s občerstvením. Bohužel se jim nepodařilo získat podporu pro projekt původně zamýšleného muzea na německé straně z takzvané přeshraniční spolupráce. A tak se zaměřili na rekonstrukci objektu se záměrem vybudovat místo, kde by se mohli setkávat lidé odkudkoli, v příjemném prostředí horské restaurace s možností nahlédnutí do historie západního Krušnohoří a mikroregionu Rolava/Sauersack. "Cesta byla nelehká a samotná rekonstrukce nakonec zabrala pět let intenzivní práce. Nešlo jen o stavařinu, ale spíše modelařinu v jediném dochovaném obytném objektu zaniklé obce Sauersack - nynější části města Přebuzi - Rolavy. Po celou dobu rekonstrukce, prováděné svépomocí, nám pomáhalo spousty kamarádů z okolí, ale i z různých koutů České republiky a zahraničí. Nejvzdálenější pomocníci byli z Frýdku-Místku, ale také ze Zimbabwe a Kanady," říkají majitelé.