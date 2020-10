Češi z Karlovarského kraje vyměnili Bavorsko za Sasko a jezdí za nákupy tam. Nakupují ve velkém, a už i na Vánoce. Dokonce si opatřují přímo v supermarketech jednoduché testy na covid. Sice si zajedou, ale dostanou se tam bez jakéhokoliv omezení.

Sasko od října na rozdíl od Bavorska umožnilo vstup lidem z Česka bez nutnosti karantény, pokud jejich pobyt nepřesáhne 24 hodin. Němci mohou v České republice zůstat až 48 hodin, aniž by poté museli do izolace. Informovala o tom na konci září saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová. Spolkové ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že karanténní opatření pro přeshraniční styk jsou v pravomoci jednotlivých německých spolkových zemí.

Na hranicích se Saskem proto lidé zatím nezaznamenali žádné kontroly. „S manželem jsme to nevydrželi a začali jezdit k saským sousedům. Je to sice o něco dál než do Bavorska, ale zase žádná tragédie,“ sdělila Ludmila Maierová z Chebu. „Do Bavorska jezdíme už přes dvacet let. Nikdy jsme si německé výrobky neodpustili. Teď, co se do Bavorska smí jet jen s testem, jsme se rozhodli, že se vrátíme do starých dobrých časů. Už za komunistů jsme mohli jezdit do východního Německa, takže teď při tom vzpomínáme,“ řekla. „Nejbližší obchod Aldi se nachází ve městě Adorf. To je zhruba 50 kilometrů od českých hranic, ale není to taková hrůza,“ dodala.

Lidé si pochvalují, že jsou tam kvalitnější výrobky za příznivější ceny. „Nakupuji tam sýry, mléka, uzeniny, pečivo a marmelády. A to nemluvím o zelenině a ovoci, které jsou tam levnější. Saské Aldi má trochu jiné zboží, ale ve výsledku tam mají stejně příznivé ceny jako v Bavorsku,“ zdůraznila Ludmila Maierová.

Do saského příhraničí se vydává každý víkend i Miroslav Pokorný z Mariánských Lázní. „Za komunistů jsme jezdili s manželkou do Olešnice nebo do Plavna. Pravda, tehdy jsme moc rozhazovat nemohli, marky byly na hranicích hlídané, ale o to víc si to užíváme teď. Jsme překvapeni, jak Olešnice za ta léta prokoukla. Nakupujeme hlavně zeleninu a ovoce. Všechno je čerstvější než u nás a hlavně levné. Nehodlám dávat v Česku za kvalitní šunku takový prachy, když za tu cenu mám v Německu dvě. Navíc zatím nás nikde nikdo nekontroloval, tak tam chceme jezdit, co nejdéle to půjde,“ uvedl Pokorný.