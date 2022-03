Nález mrtvého muže v bývalé Komerční bance je stále záhadou

Je to už tři měsíce, co bylo nalezeno tělo muže bez známek života v bývalé budově Komerční banky v karlovarské ulici Náměstí republiky. Do této chvíle se ovšem nepodařilo policistům zjistit o muži vůbec nic. Nepomohla dokonce ani reportáž o případu, kterou před několika dny odvysílala Česká televize ve svém pořadu Na stopě.

Policejní vyšetřování. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

"Bohužel, žádné nové poznatky ani po této reportáži nemáme," konstatoval mluvčí policie Jan Bílek. Případ je velmi záhadný, protože i když se v objektu vyskytují bezdomovci, muž k nim zřejmě nepatří. Na sobě měl značkové oblečení a z komunity bezdomovců ho nikdo nezná. Proti kácení sakur na Divadelním náměstí podepisují lidé petici Tělo našel 9. prosince loňského roku ve čtvrtém patře opuštěné a vyklizené banky bezdomovec. Tělo tam zřejmě leželo podle stáří tři dny. "Ohledáním a nařízenou soudní pitvou nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující cizímu zavinění. Na těle zemřelého muže nebyly zjištěny žádné známky zápasu ani jiná poranění. Muž neměl žádné jizvy ani tetování. Vzhledem ke stáří měl zuby zanedbané a část spodních zubů mu zcela chyběla," upřesnil mluvčí policie. Muž u sebe neměl žádné doklady, dokonce ani jízdenky či hodinky. Policie se obrátila kvůli naprosto nedostatečným informacím i na kolegy ze zahraničí, zda by nemohlo jít o občana cizí národnosti, ale také bezúspěšně. "Zemřelý muž byl bílé pleti, ve věku 50 až 60 let, štíhlé postavy, vysoký 175 až 185 centimetrů. Měl rovné, středně dlouhé, neupravené šedohnědé vlasy, vysoké čelo a protáhlý obličej. Na tváři měl několikadenní strniště a prošedivělý knír," pokračoval Bílek. Policisté z Karlovarska uspořádali sbírku pro maminky s dětmi z Ukrajiny Vzhledem k tomu, že byl nalezen v prosinci, měl na sobě jen lehké oblečení - tenkou bundu a tři trika s krátkým rukávem. Nebylo ale špinavé. "Na sobě měl softshellovou bundu značky Waitomo, velikost M, černé barvy s kapucí, na které je potisk nepravidelné mapy tvořené kostičkami. Dále měl na sobě modré tričko s nápisy na hrudníku „FROM SAN FRANCISCO COPENHAGEN ATLANTIC CARGO FLEET“, velikost L a bílé tričko s ornamenty kosočtverců a trojúhelníků ve čtyřech řadách nad sebou. Tyto ornamenty jsou pouze na přední straně trička značky SMOG CO, velikost XL. Další tričko, které měl na sobě, bylo šedé barvy bez nápisů, pouze z vnitřní strany označeno Livergy 6/L. Dále měl muž na sobě pánské, modré rifle s koženým opaskem značky QUIKSILVER, Torguay Victoria, Boardriding Since 1969. Na nohou měl sportovní boty NIKE, černo-žluté v reflexním provedení, velikost 42,5 EUR, UK 27. U sebe měl dále kapesní nůž, modrý hřeben a jen jednu korunu," dodal mluvčí policie.