Nyní město prodloužilo živnostníkům smlouvu na další tři roky. Mezitím si nechalo zpracovat studii a okolí náměstí ČSM by v budoucnu rádo zrevitalizovalo, a to i včetně budovy základní umělecké školy.

"Jak dlouho tu stánky stojí vám nepovím, prodávám tu šest let. Zákazníci k nám chodí, je to dobré místo. Za dalších zhruba šest let mám jít do důchodu, tak snad to tu ještě vydrží," směje se prodavačka v místním květinářství.

I kolemjdoucí přemýšlejí, jak dlouho tam mohou stánky stát. "To jste mě otázkou překvapil. Nedokážu říci, ale určitě až po revoluci," říká jeden ze seniorů, který vyrazil do papírnictví pro nový stolní kalendář. Místo pro podnikání je podle živnostníků dobré ze dvou důvodů. Je přímo v centru, sousedí s pekařstvím i bankou a hlavně je přímo u něj velké parkoviště. Stane se sice, že je zaplněné, ale zákazníci tu většinou místo najdou.

"Bílé prodejní stánky na náměstí ČSM, budou na svém místě ještě nejméně tři roky. Rada města nájemcům o tuto dobu prodloužila smlouvy na pozemky pod stánky," potvrdil mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Chodov by rád okolí náměstí ČSM v budoucnu zrevitalizoval a už před lety si nechal na tento záměr zpracovat objemovou studii. Podle ní by se lokalita proměnila na lukrativní moderní městskou část. Pro případnou výstavbu by město hledalo vhodného investora

„V průběhu následujících let chceme pro tento plán připravovat území. Jedním z prvních kroků bude demolice staré základní umělecké školy,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger. Chodov totiž dokončil přestavbu bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdinů na základní uměleckou školu. Právě v těchto dnech a týdnech probíhá přesun do nového. Poprvé v dějinách města tak budou všechny obory pod jednou střechou. Žáci i pedagogové se mohou těšit na moderně vybavené učebny, kabinety nebo velký hudební sál. Celkové náklady se vyšplhaly na 60 milionů korun.

Základní škola v ulici Dukelských hrdinů byla prázdná zhruba tři roky a nejlepší využití bylo podle vedení města přesunout do budovy základní uměleckou školu. Objekt prošel kompletní rekonstrukci. Využívaný prostor se zvětšil ze zhruba 1500 na 2000 metrů čtverečních. Bylo tak možné vytvořit zázemí k tanečnímu sálu a sociální zařízení. Chybět nebude koncertní sál se šatnou pro účinkující, kuchyňka a sklad na stojánky a různé ozvučení. Škola bude mít také prostor pro další rozvoj či nové nápady.