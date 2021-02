V platnosti zůstává také uzavření chebského a sokolovského okresu, z nichž kvůli zhoršení epidemiologických opatření obyvatelé nesmějí odjíždět a jiní přijíždět.

Jednu výjimku ale hejtmané vyjednali s okamžitou platností. A to zrušení omezení úředních hodin na úřadech. „Je třeba resuscitovat důvěru občanů. My touto kompromisní dohodou nahrazujeme nedohodu o pokračování nouzového stavu politických stran v poslanecké sněmovně. Není možné, aby každá část republiky fungovala jinak. Vládě tak dáváme prostor, aby naše požadavky, například aby děti nastoupily do škol 1. března, firmy začaly testovat zaměstnance či okamžitého projednání pandemického zákona, do čtrnácti dnů splnila,“ zdůraznil šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS).

K výzvě o vyhlášení nouzového stavu se připojil i Karlovarský kraj s tím, že by de facto nouzový stav bez přestávky pokračoval i po nedělní půlnoci, kdy měl být ukončen. Prodloužení nouzového stavu jen o 14 dní hejtmané považují za mimořádný a nesmí být využíván k omezení normálního života a chodu země. Po jednání hejtmanů s vládou to potvrdil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

„Pokračování nouzového stavu je při stálém přehlcení jednotek intenzivní péče po celé zemi a zvlášť v našem regionu jediné řešení. Byl bych velmi rád, kdyby se to naši občané snažili pochopit, a děkuji všem za trpělivost. Nemůžeme nechat zdravotnický systém, aby se zhroutil a ohrozilo by to zdraví mnoha lidí. My se zase budeme snažit jasně a srozumitelně informovat o tom, jaký je stav obsazenosti lůžek intenzivní péče v nemocnicích, což bude hlavní kritérium, od něhož se bude odvíjet každá změna jednotlivých opatření,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

A doplnil, že původně hejtmané předložili celou řadu možných změn, týkajících se například regulovaného otevření obchodů, služeb, sportovních a kulturních zařízení. „Hygienici a další odborníci ve zdravotnictví se ale shodli, že to nyní není možné. Proto jsme se napříč kraji dohodli, že prioritou pro nás v tuto chvíli je návrat žáků do škol. V první řadě jde o maturitní ročníky a žáky 9. tříd, pak ve vlnách o další žáky. Zruší se omezení úředních hodin na úřadech. Obchody, služby a provoz sportovních zařízení, včetně lyžařských areálů se budou otevírat až koncem února. A to za přísných hygienických opatření a podle toho, jak se budou vyvíjet údaje o počtech pacientů na jednotkách intenzivní péče nemocnic v ČR. Chceme, aby začalo očkování pedagogů při návratu do škol a připravily se podmínky pro samotestování zaměstnanců ve firmách,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Podle Jana Horníka (STAN), místopředsedy Senátu a starosty Božího Daru hejtmané promarnili šanci na vyjednání podmínek, které by v epidemii ulehčily život podnikatelům nejen v Krušných horách, ale také rodičům dětí, které stále zůstávají na distanční výuce. Proto připravuje na tuto dohodu ústavní stížnost. „Hejtmané měli obrovskou příležitost a nevyjednali nic. Mohli být skutečnou autoritou. Já na to nemám slov,“ zdůraznil Horník.