Národní potravinová sbírka pomáhá potřebným. Přispět může každý

Karlovarský kraj – Pomoci lidem v nouzi, to je cíl letošního, už 5. ročníku Národní potravinové sbírky, která proběhne v sobotu 11. listopadu v celé republice. Nákupem potravin či drogistického zboží ve vybraných obchodech Karlovarského kraje se do sbírky může zapojit i každý občan našeho kraje.

Že se regály v centrálním skladu Potravinové banky budou plnit i díky Národní potravinové sbírce, věří ředitel Milan Hloušek (na snímku).Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Potraviny a další zboží pak putují matkám samoživitelkám, lidem v azylových domech, seniorům, dětem v pěstounských rodinách, v dětských domovech a dalším potřebným.

„Na Národní potravinovou sbírku se pilně připravujeme. Dáváme dohromady tým dobrovolníků, kteří budou ve vybraných prodejnách, budou převážet zboží do skladu v Sokolově a vykládat ho a rovnat do regálů,“ popsal probíhající přípravy Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje. Jak poznamenal, v loňském roce se podařilo v kraji vybrat téměř deset tun zboží. „Byli bychom samozřejmě rádi, kdybychom tuto hranici pokořili, ale děkujeme všem, kdo se rozhodnou přispět, za jakékoli množství,“ podotkl.

A jak je možné se do sbírky zapojit? Ve vybraných obchodech v Sokolově, Karlových Varech, Chebu, Ostrově či Chodově budou od 8 do 20 hodin v sobotu dobrovolníci, kteří vysvětlí lidem, oč jde, dají letáčky a od lidí zakoupené zboží převezmou. „Každý se může rozhodnout, jak pomůže. Koupí třeba pytlík piškotů, nebo paštiky. Taky jsme měli případy, kdy lidé nakoupili půl košíku jídla a předali ho dobrovolníkům,“ přiblížil průběh sbírky Hloušek. Zboží z obchodů se pak bude svážet do centrálního skladu v Sokolově až do sobotních nočních hodin. Ten je nově zrekonstruovaný a připravený na to, že regály se v sobotu zaplní.

Potraviny, které se v našem kraji vyberou, tady také zůstávají. „Distribuují se přes neziskové a humanitární organizace po celém kraji,“ vysvětlil ředitel. O zboží z Potravinové banky je zájem v průběhu celého roku, před blížící se zimou a Vánoci pak ještě narůstá. „Budeme rádi, když se sklad naplní. Blíží se Vánoce, určitě se budou dělat balíčky pro děti. V zimě se zaplní noclehárny, nízkoprahová centra, azylové domy, ta pomoc bude velmi potřebná,“ potvrdil. Jak dodal, každý měsíc vydají z Potravinové banky zhruba tunu potravin.

Národní potravinovou sbírku organizuje platforma Byznys pro společnost již pátým rokem. Letos se zapojí rekordních 750 obchodů ve všech regionech republiky. V loňském ročníku sbírka vynesla 312 tun zboží, z toho 4,6 tuny drogistického, a zapojilo se do ní 3569 dobrovolníků. Záštitu nad letošním ročníkem převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.



Co nakoupit?

vhodné potraviny nebo drogistické zboží, například konzervy všeho druhu, instantní polévky, mouku, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, krupičku, cereálie, dětské výživy, cukrovinky pro děti (čokolády, bonbony), trvanlivé uzeniny, prací prášky, sprchová mýdla, dětské pleny



tipy najdete na

potravinypomahaji.cz/