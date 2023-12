Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Prvním miminkem v roce 2023 byla v Karlovarském kraji Dianka. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Leden

Prvním miminkem v Karlovarském kraji byla Dianka

Dianka, která se narodila v karlovarské nemocnici, se stala prvním miminkem roku 2023 v karlovarském kraji. Holčička spatřila poprvé svět 1. ledna v 9.23 hodin. Vážila 2910 gramů a měřila 47 centimetrů.

Nový rok si užívali lyžaři na svahu Nový rok byl ve znamení neobvykle vysokých teplot a nových teplotních rekordů. To však neodradilo lyžaře od toho, aby první roku 2023 den netrávili na svahu. V Bublavě na Kraslicku bylo možné potkat nejen lyžaře, ale i cyklisty anebo lidi, kteří vyrazili na procházku. Skiareál Bublava Stříbrná měl provozu obě strany kopce a vlekaři se snažili i přes nepřízeň počasí udržet sjezdovky v dobrém stavu. Maxima v české republice byla na nový rok mezi 13 až 19 stupni Celsia. Již prvního ledna krátce po poledni padnul nový absolutní rekord pro celý měsíc leden. Na stanici v Javorníku v Jeseníkách naměřili 19,2 stupňů Celsia.

Karlovy Vary přišly o vánoční strom. Začal se nebezpečně naklánět O několik dní dříve než je tomu zvykem nechaly Karlovy Vary odstranit oficiální vánoční strom, který stál na prostranství před Lázeňským sanatoriem Thermal. Strom, který se začal nebezpečně naklánět, což bylo už velmi patrné o silvestrovské noci, dělníci zlikvidovali 2. ledna dopoledne. Nejnižší větve stříbrného smrku, kterému bylo pětatřicet let, dokonce po vánočních svátcích klesly až na zem. Vedení města zvažovalo, že by strom nechalo narovnat, vzhledem k tomu ale, že se blížil den jeho odstranění, nakonec z toho sešlo. Karlovarské infocentrum na svém facebookovém profilu 1. ledna uvedlo, že vánočnímu stromu nebylo letos přáno i z jiných důvodů. Stal se například i terčem zlodějů. "Hned z počátku bylo ze stromu odcizeno několik vánočních ozdob. V období od 23. do 27. prosince někdo zasáhl do vánočních světýlek umístěných na stromě a do přívodu elektrické energie. A nakonec z neznámého důvodu byl strom ve večerních silvestrovských hodinách i přes jeho silné upevnění a ukotvení nakloněn. Následkem těchto událostí bude strom během zítřejšího dne odstrojen," stálo na facebooku Vánočních trhů.

Problémové domy u sokolovského nádraží opustilo 140 nájemníků Celkem 140 nájemníků opustilo domy u sokolovského nádraží, které dělají městu ostudu. Co s domy bude, Sokolov prozatím neví. Jisté je jen to, že majitel nemovitostí splnil svou podmínku a byty jsou prázdné. Do konce roku odešly všechny rodiny. Nic by tak nemělo bránit tomu, aby Sokolov vyplatil 16,6 milionu korun Pavlu Berkovi, který je vlastnil. Sokolov je koupil, aby se zbavil letitých stížností na tamní obyvatele a skládky odpadu, která rostla do obřích rozměrů. "Prozatím ještě není rozhodnuto, co bude s nemovitostmi dál. Řešíme to. Všichni nájemníci jsou pryč, což bylo podmínkou v kupní smlouvě. Nyní může dojít k vyplacení částky a převodu na katastru nemovitostí. Při stěhování k žádným konfliktům nedošlo. Byla vytvořena pracovní skupina, ve které nechyběly neziskové organizace, zástupci města i sociálního odboru. Stěhovalo se 35 rodin, zhruba 140 lidí. Většinou do okolních měst, kde měli různé vazby. Čtyřem rodinám jsme nabídli byty druhé kategorie v Nádražní ulici. Tuto možnost využily tři z nich," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Počasí vlekařům nepřálo. Déšť a vysoké teploty zastavovaly vleky Dělali co mohli. Nepřízeň lednového počasí však byla nad jejich síly i techniku. A tak zavřeli dočasně sjezdovky. Taková byla situace v krušnohorských skiareálech. "Je nám to moc líto. Bojovali jsme, snažili se a kluci s rolbou čarovali. Teď už provoz nejsme schopni udržet. Areál je dočasně uzavřen. Zasněžovací technika je připravena. Jak začne mrznout budeme opět vyrábět sníh a snad nám pomůže i počasí a napadne přírodní. Sledujte sociální sítě a web budeme vás informovat. Držte nám palce a děkujeme, že jste nás podpořili i přes špatné počasí," vzkázali bublavští vlekaři lyžařům.

V Karlovarském kraji vyhrál Babiš. Region měl opět nejnižší účast v republice Také v Karlovarském kraji jako celku vyhrál první kolo prezidentských voleb Andrej Babiš, a to s 42,84 procenta, Petr Pavel získal v kraji 31,39 procenta hlasů. Bývalý premiér nevyhrál ovšem ve všech městech a obcích. Pavel ho porazil nejen v krajském městě, ale třeba i Mariánských Lázních. Na Božím Daru na Karlovarsku například skončil Babiš až jako třetí, volby tam vyhrál Petr Pavel s 57,46 procenta, na druhém místě skončila Danuše Nerudová s 19,8 procenta hlasů, Babiš získal v krušnohorském městečku jen 9,74 procenta hlasů. Naopak suverénně zabodoval bývalý premiér v malé obci na Chebsku Milhostov, které se doposud říká Zemanov, protože v roce 2018 dalo devadesát procent voličů, kteří přišli ve druhém kole minulých prezidentských voleb k urnám, hlas právě Zemanovi. Tentokrát 84,67 procenta voličů vsadilo na Babiše, Petrovi vhodilo svůj lístek jen 4,83 procenta. Pavla bývalý premiér převálcoval na celé čáře také v malých obcích na Karlovarsku ve Vrbicích a Pšově, které patří hodně k levicovým. Ve Vrbicích volilo Babiše 62,19 procenta občanů, kdežto druhého Pavla jen 17,07. Krajské město jako takové bylo jedním z posledních míst z celé republiky, která byla sečtena. V Karlových Varech se totiž konalo i místní referendum, v němž lidé hlasovali, zda se má Vřídelní kolonáda vrátit do své původní litinové podoby. "Vázlo to trochu v jednom okrsku. Je ale pravda, že právě kvůli referendu se sčítání hlasů poněkud zdrželo, komisaři měli na starosti dvoje volby," vysvětlovala ředitelka Českého statistického úřadu Karlovy Vary Jaroslava Šenitková. Přesto ale Karlovarský kraj opět skončil na konci republiky, co se týče volební účasti. Zatímco celorepubliková dosáhla něco málo přes 68 procent, v Karlovarském kraji to bylo 59,87. Při prvním kole prezidentských voleb v roce 2018 byla účast v kraji 52,11 procenta, ve druhém 57,18.

Karlovaračka oslavila 106. narozeniny Paní Marie Haaková z Karlových Varů oslavila 106. narozeniny. Pochází ze Slovenska. „V Karlových Varech však žije více než 60 let, nyní společně se svým synem, s nímž opečovává nejen svůj domek, ale také krásně udržovanou zahradu. A to je také podle paní Haakové recept na dlouhý život,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jitka Čmoková. K významnému výročí jí přijel pogratulovat hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Přivezl jí kytici a koš plný nejrůznějších laskomin.

Krušnohorský vlk Bubla se nakonec vrátil do přírody Zpočátku tomu nevěřili, ale nakonec se to stalo skutkem. Díky záchranářům v Bublavě, Vlašimi a lidem, kteří s nimi projevili neskutečnou součinnost, se vlk, který byl loni v září nalezen sražený v silničním příkopu poblíž Horní Blatné v Krušných horách, vrátil do přírody. Tomuto rozhodnutí předcházelo detailní zhodnocení zdravotního stavu veterináři, konzultace chování vlka s experty na obdobné případy ze zahraničí a analýza DNA k určení příslušnosti ke konkrétní krušnohorské smečce. Vlkovi byl nasazen telemetrický obojek, který umožňuje sledování jeho pohybu. Před vypuštěním zvířete byl informován uživatel honitby a orgán státní správy myslivosti. Celá akce proběhla v úzké součinnosti Národní sítě záchranných stanic, Mendelovy univerzity v Brně a státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která koordinuje Program péče o vlka obecného v ČR.

U jezera Medard začal největší projekt svého druhu v republice Cyklistické trasy, in line dráhu, stezky pro pěší, infocentrum, muzeum hornictví či parkoviště u Svatavy a Habartova. To vše plánnovala skupina Suas Group zahájit v loňském roce kolem jezera Medard. Jedná se o první zpřístupnění zrekultivovaného území pro veřejnost a zároveň ochranu veřejných zájmů, což je ochrana biodiverzity, přístupnost a využití veřejností, v rámci budoucího rozvoje celé lokality. "Čekají nás přípravy potřebných povolení k zahájení příprav budoucích investic v okolí jezera Medard. Půjde zatím o věci, které nejsou příliš vidět, jako je příprava územních podkladů, povolení, žádostí a další administrativy. Ale pokud to bude časově možné, rádi bychom už letos, nebo na přelomu příštího roku, zahájili výstavbu prvních objektů zázemí pro návštěvníky jezera," řekl předseda dozorčí rady Suas Group a Sokolovské uhelné Pavel Tomek.

Karlovarské paláce i Villa Pax na prodej. Krize udeřila i na movité Finanční krize dopadla i na movitější klientelu. V nabídce karlovarských realitních kancelářích tak bylo možné najít skutečné rarity. A nejen komerční prostory, ale také o soukromé rodinné domy, které jsou mnohdy luxusně vybaveny. Na karlovarský realitní trh dopadají celosvětové problémy ještě více než na jiné, protože Karlovy Vary patří k atraktivním destinacím v rámci cestovního ruchu, který dlouhá léta stavěl na ruské klientele. Jak říká karlovarský realitní makléř Boris Šosman, takové nemovitosti bývají často postaveny na klíč, promyšlené do každého detailu na požadavek klienta. "Proto je jejich prodej poněkud komplikovanější. Pokud se taková nemovitost prodává, často se cena vyšplhá do desítek milionů korun a prodávající musí počítat s tím, že obchod se může často táhnout dlouhé měsíce a možná i roky, než se najde kupující se stejnými požadavky a nároky," upozorňuje.

V Kraslicích si po čtyřech měsících zvolili nové vedení města V Kraslicích si 23. ledna zvolili nové vedení města. Starosta Jan Šimek (Naše Kraslice) svolal mimořádný termín zastupitelstva, jehož prvním bodem bylo odvolání Rady města Kraslice. Hned poté se celá rada volila znovu. Po hlasování už v ní chyběl dosavadní místostarosta Zdeněk Bíba (ODS - SOS Kraslice) a radní Alena Botlíková (Volba pro Kraslice). Samotné zasedání se protáhlo, protože před hlasováním chtěli, dnes již bývalí radní, znát důvody svého odolání. Znát je chtěla i veřejnost, která na zasedání dorazila a mnohdy dávala hlasitě najevo svou nespokojenost s tím, co na zasedání slyšela. "V nejužším vedení města chyběla tvůrčí atmosféra. Mezi mnou a místostarostou Zdeňkem Bíbou chyběla chemie. Rozděluje nás styl práce. Čtyři měsíce je dost dlouhá doba na to, abychom poznali, že by nám prospělo jiné složení rady. Takové, které bude lépe zohledňovat výsledky voleb. O práci v radě projevila zájem Alena Boháčová, která získala ve volbách nejvíce hlasů. Její práce bude přínosem," řekl na zastupitelstvu Šimek. Poté si vzal slovo Bíba. "Nepochopil jsem. Nejsem si vědom toho, že bych nepracoval nebo něco zanedbával. Po volbách jsem pracoval stejně jako s předchozím starostou Otakarem Mikou. Dobíhaly věci, které jsme započali v minulém volebním období. Ostatním zastupitelům jsem neustále nabízel spolupráci. Po volbách mi dalo hlas 16 ze 17 zastupitelů, já jsem sám pro sebe nehlasoval. Je to jen politika, s městem to, co se zde děje, nemá nic společného," řekl před hlasováním Bíba.

V Karlovarském kraji vyhrál Babiš, Karlovarsko ale ovládl Pavel Andrej Babiš zvítězil v druhém kole prezidentských voleb na Chebsku i Sokolovsku, Karlovarsko ovládl Petr Pavel. V Karlovarském kraji k volbám přišlo 62,76 procenta voličů, tedy téměř o tři procenta lidí více než v prvním kole, ale druhé kolo prezidentských voleb vyhrál Pavlův protikandidát Andrej Babiš. Získal celkem 50, 99 procenta hlasů, Pavel dostal 49 procent hlasů a polepšil si tak oproti prvnímu kolu téměř o 18 procent hlasů. "Vše proběhlo v pořádku. Ve volebních místnostech byl klid, nekonaly se ani žádné hádky či konflikty. Jedinou změnou a překvapením pro některé obce byla vysoká volební účast, na kterou nebyly z minulých voleb zvyklí," řekla krajská volební koordinátorka Johana Vydrová.