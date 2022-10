"My to nazýváme, s trochou nadsázky, podzimní ježkobraní. I k nám nosí lidé malé ježky, o kterých si myslí, že jsou zesláblí natolik, že by nepřežili," potvrzuje Vladimír Tomáš Smolík z bublavské záchranné stanice Drosera. Lidé se často ptají, jak poznají, zda je ježek zraněný nebo nemocný. Záchranáři říkají, že zraněný či nemocný ježek se obtížně pohybuje, je malátný, při dotyku rukou nenaježí bodliny, nestočí se do klubíčka. Někdy také ježek potřebuje pomoci, když se zachytí v síti či v jiné pasti, v plotě či spadne do jímky, kanálu, zahradního jezírka nebo bazénu.

Občas lidé najdou ježky venku i během zimy. Nepříznivé zimní období přitom přežívají ježci v zimním spánku takzvané hibernaci. Pokud je ježek aktivní během zimy, došly mu nejspíš energetické zásoby nutné pro hibernaci. Pokud se však v zimě oteplí, mohou se ježci probudit, takzvaně se vyvenčí, proběhnou a znovu se uloží ke spánku.

Na úspěšné přezimování potřebuje ježek minimální hmotnost okolo 500 gramů. Vzhledem k průběhu počasí v posledních letech, mohou roční ježci zazimovávat až v průběhu prosince, kdy pod nulu klesají i denní teploty. Není vždy je zásadní hmotnost, ale tukové zásoby, které si ježek vytvoří.

Může se také stát, že ježčí miminka osiří, když jejich matka zahyne. Tato mláďata o hmotnosti 30 až 50 gramů potřebují okamžitou pomoc. Je však třeba důkladně prověřit, že mláďata jsou opravdu osiřelá. Ježčí samice svá mláďata často opouští i na delší dobu, když se vydává hledat potravu. V časovém horizontu jde minimálně o tři hodiny.