Občané i příznivci Lokte si už brzy budou moci zakoupit nový nástěnný kalendář města na rok 2020.

Nový nástěnný kalendář bude k dostání už na Rozsvícení vánočního stromu 1. prosince. | Foto: město Loket

Město ho začne prodávat ve svém stánku při akci Rozsvícení vánočního stromu v neděli 1. prosince. „Těšit se můžete na neznámé fotografie, některé i 100 let staré. Jeho koupí můžete podpořit dobrou věc, a to přispět na sbírku, kterou pořádá sdružení Loketské zvony, z.s., a jejímž cílem je navrátit do kostela sv.Václava zvony, o které jsme před půl stoletím přišli,“ uvedla radní města Klára Rozsypalová. „Poté bude kalendář k sehnání na různých prodejních místech města. Budeme včas informovat,“ dodala.