Přechod z mateřské do základní školy je jednou z prvních velkých událostí v životě dítěte.

Nástup do školy je pro dítě událostí. | Foto: Foto MŠ

O školní zralosti s rodiči proto přišla pohovořit do mateřské školy Vítězná psycholožka Květa Nová. Smyslem besedy ve třídě U Žlutého klíčku bylo dozvědět se, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy a kdy je vhodné zvažovat odklad školní docházky.