Jeden z našich nejúspěšnějších filmů, Tři oříšky pro Popelku, zná snad každý Čech. V Norsku si prý bez něj nedovedou představit Vánoce. Říká se, že pokud by ho na svátky nepromítali, padla by vláda. V Německu film televize reprízují dvacetkrát do roka.

Samotné natáčení však nebylo vůbec jednoduché. Chyběly finance, sníh a zpočátku i režisér. Co naopak nechybělo, bylo například nechtěné zvracení přítomných při natáčení některých scén. Nechyběla ani epidemie nemoci u koní. Strastiplný, ale zajímavý příběh poodkryl Otto Hofmann. Jeho otec Ota Hofman, který je zakladatelem Dětského filmového festivalu v Ostrově na Sokolovsku, byl totiž u natáčení Popelky osobně. Na jeho zážitky syn zavzpomínal při prezentaci letošního dětského festivalu.

Právě letošní ročník Dětského filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově bude ve znamení 50 let od předpremiéry pohádky Tři oříšky pro Popelku, kterou tehdy viděli jako první návštěvníci tohoto festivalu. Připravena bude i výstava kostýmů této oblíbené české pohádky.

"Popelka je fenomén, to víme všichni. Vznikla před 50 lety. Světová premiéra byla v Ostrově a až poté v Praze. Byla prodána asi do 50 zemí světa. Průběh natáčení byl bouřlivý a dramatický. Příběh strastiplný a zajímavý. Stálo by za to jej zdokumentovat. Přesto je výsledkem úžasný film," říká Otta Hofmann. Natáčelo se v dobách normalizace a do toho přišly na řadu nečekané překážky.

"Ve filmu hraje i řada německých herců. Ti z východu tehdy nesměli mluvit s těmi ze západu. Vůbec nevím, jak to tehdy mohlo fungovat. V titulcích je napsaná jako scénáristka paní Zelenková, což však není pravda. Napsal ho František Pavlíček, který byl z Barandova vyhozen a později i z divadla a rozhlasu. Skončil v dělnických profesích. Přitom to byl úžasný scénárista, který kromě Popelky napsal třeba Bajaju nebo scénář k Babičce," vzpomíná Hofmann. Podle něho také málokdo ví, že Popelku měl točit původně režisér Antonín Moskalyk, ale protože v té době točil Babičku, tak nabídku odmítl pro nedostatek času. Druhým osloveným byl Jiří Menzel. I ten však nabídku odmítl, protože se mu prý nechtělo pracovat s DEFOU. (DEFA byl Deutsche Film AG, znárodněný filmový průmysl bývalé Německé demokratické republiky - pozn. red.). Natáčení se nakonec ujal Václav Vorlíček.

"Ve scénáři bylo předepsáno mnoho sněhu, který však nebyl. Například v Německu se tak vozil z tamních rybáren. Strašně smrděl a několik lidí se na place při natáčení pozvracelo. Bylo to dost drsné. Další problém nastal, když mezi zvířaty tehdy vypukla epidemie, myslím, že kulhavky. Točilo se tedy s několika jinými koňmi. Jedni tehdy museli být v Německu, druzí zase v Česku, bylo to dost bojovné," uvádí Hofmann.

Dalším fenoménem natáčení Tří oříšků pro Popelku byl napnutý rozpočet. Celý projekt byl totiž dost drahý.

"Něco do toho dala DEFA, něco česká strana, ale stále něco chybělo. V té době táta takzvaně přitáhl německého producenta Gerta Münteferinga, kterého uvidíme letos na ostrovském dětském festivalu. Ten také přisypal nějaké finance, takže se to nakonec povedlo," říká Hofmann. Gert Müntefering má podle Hofmanna rád Čechy. Už tehdy byl prý velice sečtělý v české literatuře. "Poté vznikla spolupráce s mým otcem i Ostrovská dětská skupina. Gert vozil peníze na filmové projekty. Tehdy tvořily až 80 procent příjmů Barandova dětské filmy," dodává Hofmann. Do filmografie Gerta Münteferinga patří například Arabela, Krteček, Dívka na koštěti, Návštěvníci, Lucie postrach ulice, pan Tau, Chobotnice z II. patra, Rumburak a další. Letos zavítá na Dětský filmový festival Oty Hofmana, který bude ve znamení Popelky. Uskuteční se od 8. do 13. října. Účast přislíbili i Pavel Nový, Jiřina Bohdalová, Pavel Trávníček, Dagmar Patrasová, Josef Dvořák, Radek Banga nebo Maxim Turbulenc.