Současnou asfaltovou plochu nahradí trávník, stromy a keře. Revitalizací projde i rajská zahrada, kde by mělo vzniknout místo například pro svatby či koncerty.Lidé tam budou moci obdivovat neuvěřitelnou zručnost tehdejších řemeslníků, jejichž um vydržel po staletí takřka v nezměněné podobě. Součástí prohlídkového okruhu budou i informační tabule nebo historické dokumenty o této stavbě, která přežila takřka zázrakem. Měla totiž ustoupit těžbě uhlí, což se nakonec podařilo odvrátit.

Chodov rozšiřuje síť kamer. Nové body budou u věžáků, hřiště nebo Daliborky

"Chceme zpřístupnit, a to už je velmi reálné, takzvanou rajskou zahradu neboli atrium, které je uprostřed areálu. To bylo mohlo sloužit pro drobné kulturní a společenské akce nebo svatební obřady. Takže by tam byla varianta pod střechou přímo v kostele anebo pod širým nebem. Pokud jde o původní prostory, ty jsou fascinující. Jsou z 98 procent původní a myslím si, že stojí za to je zpřístupnit lidem, kteří mají rádi historii či architekturu. Byla by to určitě jedna z dalších zajímavých turistických zastávek v Sokolově," říká jednatel společnosti Sokolová bytová, která v objektu sídlí, a zároveň radní Erik Klimeš.

Jelikož jde o půdní prostor, mělo by jít o dřevěnou bezpečnou cestu tvořenou, lávkami či schody. Součástí by měly být i informační cedule k jednotlivým konstrukčním prvkům. Sokolov se zpřístupněním podkrovních prostor inspiroval v nedalekém Chebu a podobný projekt iniciovali i v Jihlavě.

Po demolici ubytoven by mohla zmizet i dopravní značka omezující rychlost

Součástí kláštera jsou i podzemní prostory s hrobkou Nosticů. Ta byla v minulosti zpřístupněna veřejnosti výjimečně při různých slavnostních událostech či výročí. Poté však byly prostory na doporučení odborníků zakonzervovány a veřejnosti zakázán vstup.