Od narození trpí kvadruspastickou mozkovou obrnou, k níž se postupně přidávají další diagnózy. Pomůcky i speciální rehabilitace jsou pro rodinu s třemi dalšími dětmi velmi finančně náročné. Pomoci mohli lidé i během Krušnohorských Vánoc.

„Domluvili jsme se s hradem a Pomáhej srdcem, abychom i během trhů mohli vybírat peníze v rámci veřejné sbírky. Peníze, které získáme, budou využity na terapie v ATC Clinic Praha, delfinoterapie na Ukrajině a také rehabilitační pomůcky, které pojišťovna nehradí,“ říká Toniččin tatínek Tomáš Braunreiter. Neurorehabilitační pobyty Toničce pomáhají, dělá po nich velké pokroky. Aby měly nějaký efekt, je však třeba je absolvovat minimálně čtyřikrát do roka. Jeden třítýdenní pobyt vyjde na zhruba 50 tisíc korun. „Je to to jediné, co dětem s mozkovou obrnou nebo postižením mozku pomáhá. Celé si je ale hradíme sami. V částce navíc není zahrnuta doprava, stravaa další náklady. Je to finančně nad naše možnosti. Proto jsme rozjeli veřejné sbírky, oslovujeme nadace, založili jsme transparentní účet,“ vyjmenovala Toniččina maminka Lenka.

Tonička se narodila jako dvojče ve 37. týdnu. „Do poslední chvíle jsme mysleli, že holky budou zdravé. Veškerá vyšetření v těhotenství byla v pořádku. Šok přišel po probuzení, kdy nám lékař přišel říct… Maruška je v pořádku, ale Tonička nemá moc velké šance na přežití,“ přiblížila maminka Lenka. K původní diagnóze těžký hypotrof se postupně přidala kvadruspastická mozková obrna, šedý zákal, hemangiom, epilepsie a další. Tonička dnes vyžaduje 24hodinovou péči, sama se nenají, má pleny. Potřebuje speciální kočár, brzy invalidní vozík a další pomůcky. Pojišťovny přispívají minimálně a jen na něco. „Je to ale obrovská bojovnice, svůj život si vybojovala a dělá velké pokroky. Plazí se, začala i mluvit, říká jednoduchá slova,“ chválí maminka. „Je to naše největší láska,“ dodává tatínek Tomáš. „Všem, kdo nám pomáhají po celé ty čtyři roky, a stále se přidávají další lidé, opravdu ze srdce děkujeme,“ vzkázali oba rodiče dárcům.

Stránky na facebooku: Ze SRDCE pro Toničku

Číslo transp. účtu:223428098/0600