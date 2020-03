Jakou znamenají hrozbu drogy, co s člověkem udělá jejich užívání a je vůbec možné zbavit se závislosti na návykových látkách.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

To jsou témata besedy s podtitulem „Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“, kterou připravilo Studentské zastupitelstvo města Sokolov a Městská policie Sokolov společně s organizací Kotec. Akci, která se koná 11. března od 17 hodin v Alfa Music Klubu, podpořilo i město Sokolov. Budou hovořit nejen odborníci na drogovou problematiku, ale vystoupí také několik lidí, kteří poznali, co je to, být závislý na tvrdých drogách, na vlastní kůži. Svěří se publiku se svými životními příběhy.