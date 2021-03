„Krajská správa a údržba silnic jako investor, společně s městem Sokolov, už předala staveniště společnosti Strabag, která křižovatku postaví. Vlastní stavba pak začne počátkem dubna a hotová by měla být do konce roku,“ potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

V dopravní špičce tam na vedlejší silnici, při odbočování doleva, stojí řidiči i deset minut. Méně vyježdění či opatrnější i déle.

„V dopravní špičce je to katastrofa. Na hlavní všichni letí směrem k dálnici i od ní. Na vedlejší od sídliště stojíte navíc v kopci, což mnoho řidičů nezvládá při rozjezdu, je to hrůza. Stojíte tam věčnost,“ říká jeden z řidičů Richard Šťáhlavský

Zakázku firmy původně nechtěly. Zadavatel proto navrhl cenu tak, aby se nějaké přihlásily. Ve výběrovém řízení vyhrála firma s nejlevnější nabídkou. Vzápětí však odstoupila od smlouvy. Na řadě byla druhá v pořadí, s vyšší cenou. Nastalo nové kolečko administrativy, které ale už skončilo a mohlo se začít stavět. Projekt má na starosti Karlovarský kraj, kterému silnice patří. Sokolov se na zakázce ale také finančně podílí.

Křižovatka je nebezpečná nejen pro auta, ale i pro chodce, kteří tudy chodí do zaměstnání. Nejsou tam ani chodníky, ani přechody pro chodce. Městská policie tam alespoň rozdává reflexní pásky, které sice lidé ve městě nemusí nosit, ale rádi si je vezmou. Chtějí být vidět.

„Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Kraji děkujeme, že do toho chce jít. Je to úsek, kde dochází k nehodám,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.