„Do osobního auta na přejezdu narazil vlak, který vozidlo odhodil na vedlejší kolej. Tam do něj narazil druhý vlak jedoucí z opačného směru. Ještě před srážkou stihli všichni z auta vystoupit. V jednom cestovalo 17 lidí, ve druhém sedm. Všichni cestující jsou bez zranění, stejně jako pasažéři z osobního vozidla,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Cestující byli po nehodě evakuováni do přistaveného autobusu. Provoz na železnici byl po srážce zastaven.

Zdroj: Youtube

Správa železnic se snaží o co nejrychlejší zabezpečení železničních přejezdů, kde byly jen výstražné kříže.

V minulosti se změn dočkal například železniční přejezd v Milhostově u Mariánských Lázní, kde byly původně jen výstražné kříže. Tento přejezd byl jedním z těch, kde byly nevyhovující rozhledové poměry. Náklady na instalaci světelného přejezdového zařízení dosáhly zhruba dvaceti milionů korun. Opravy se dočkalo také zabezpečovací zařízení na přejezdu ve Františkových Lázních. Výstražná světelná znamení se objevila také na železničním přejezdu na silnici, která vede na Luby u Chebu. „Právě u tohoto úseku to bylo opravdu více než vhodné,“ řekl řidič nákladního vozu Martin Hovorka. „Když jsem jel s náklaďákem musel jsem si najet do protisměru, abych vůbec viděl, a i tak to někdy připomínalo ruskou ruletu,“ konstatoval řidič.

Nelichotivá statistika pro Česko: Nehod i mrtvých na železnici přibývá

Na železničním přejezdu ve Františkových Lázních v roce 1985 zemřel i zpěvák Petr Sepeši, který tvořil známé pěvecké duo s Ivetou Bartošovou. Podle tehdejších výpovědí si však smrt zavinil sám, když výstražné zařízení ignoroval.

Další přejezd, známý častými nehodami, je u Hazlova směrem na Vojtanov. Koleje vedou schované mezi přírodními břehy, a pokud jel vlak a řidič nezastavil, neměl šanci ho vidět či slyšet. I ten se dočkal modernizace. Časté nehody byly i na přejezdu mezi Rotavou a Olovím, zde přibyly dokonce i závory.

S lepším zabezpečením přejezdů ubývá i počet mrtvých. Více obětí měla jen srážka dvou vlaků u Perninku. Ta však nesouvisela s přejezdem, ale střetly se tam čelně dva vlaky jedoucí proti sobě po jedné koleji.

Zbytečně vyhaslé životy v kolejišti evidovaly statistiky i v Sokolově. Ani zde za to však nemohl železniční přejezd, ale hazard chodců, kteří si zkracovali cestu přes trať. Místu se říkalo zkratka smrti a nepomohly ani kontroly, pokuty či nedaleký podchod. Dalším nehodám zabránil až plot, který nechalo postavit město spolu se Správou železnic.