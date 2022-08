V mateřské škole momentálně pracuji jako asistent pedagoga, i když učitelství pro školky vystudované mám. K pečení jsem měla vztah snad od mala, bavilo mě kynuté těsto, sušenky a pečení pro rodinu. Po narození syna jsem se rozhodla mu dort upéct a začalo mě to bavit tak moc, že už jsou dorty a dezerty moje závislost.

Kde berete inspiraci na tak dokonalé dorty?

Nevím, zda jsou moje dorty dokonalé, ještě je hodně co se učit a já jsem hodně sebekritický člověk, ale děkuji za chválu. Inspiruji se na sociálních sítích, snažím se sledovat novinky a trendy, ale zároveň se snažím vždy vymyslet originální dort. Ze zásady nedělám dorty podle fotky, kterou mi zákazník pošle. Samozřejmě u svatebního dortu zdobeného ovocem toho moc nejde udělat jinak, ale třeba u dětských dortů ano a to mě baví.

Obrovskou inspirací pro mě byla třeba světová soutěž Cake International v Birminghamu, to byl úžasný zážitek.

Jak dlouho průměrně trvá takový dort udělat?

Asi to nelze zprůměrovat, nejvíce záleží zda se modelují figurky a na složitosti zdobení. Je to rozfázované do několika dní. Nejdříve peču korpusy, další den se dorty plní krémem a po vychlazení dozdobují. Když to sečtu, tak i s figurkou a dalšími ozdobami je to cca 7 až 8 hodin a výš. Pokud modeluji třeba princeznu nebo auto, strávím nad samotnou figurkou třeba čtyři hodiny. Plus se pak připočte práce, která už není vidět, úklid, nádobí nebo třeba komunikace se zákazníky (smích).

Zdroj: DeníkJaké jsou nejčastější poptávky na vás, co děláte nejčastěji?

Nejčastěji a nejraději dělám narozeninové dorty pro děti. Baví mě pohádkové motivy nebo třeba tématika zvířátek a Marvel. K tomu mám sama blízko a o to víc mě těší zadání. A pokud to jde, vyhýbám se technice, auta a bagříky jsou trest.

Jinak samozřejmě přes léto je největší poptávka po svatebních dortech a dezertech do sladkého baru a zbytek roku frčí ty narozeninové.

Jsou i v dortech trendy?

V dortech a dezertech trendy jsou, je to stejné jako s módou. Vymýšlí se nové druhy zdobení, tvary, atd.

O vaše dorty je velký zájem, dá se to vůbec stíhat?

Zájem zákazníků mě nesmírně těší. Ale jsem na vše sama a mám ještě školku, a samozřejmě rodinu a další aktivity, takže kapacity mám omezené. Snažím se vycházet maximálně vstříc, tak se to někdy stíhá hůře. Ale je to nárazové, někdy jsou termíny, kdy bohužel musím hodně odmítat, a jindy mi diář zeje prázdnotou. I to je důvod, proč ještě nedělám jen dorty.

Děláte ale i další dobroty, jaké?

Kromě dortů dělám ještě různé dezerty, nejčastěji tartaletky, kelímkové např. čokoládová pěna, pavlovu nebo cupcakes. Baví mě cheesecakeky, ale i sušenky nebo croissanty. Tolik chutí, zajímavých surovin a postupů, které nelze ošidit. Mojí obrovskou zálibou je výroba pralinek a tabulkových čokolád, ale to teď v srpnu moc nejde.