V sobotu 15. února bude na bublavské sjezdovce veselo. Kromě lyžařů a snowboardistů se mohou těšit i hudební fandové.

Bublavský areál | Foto: Deník / Roman Cichocki

Přímo pod svahy se totiž uskuteční koncert skupiny So Fine. Je to rock – popová kapela v čele s irským zpěvákem Declanem Guckianem. Koncert začíná od 14 hodin na dojezdu červené sjezdovky. Dobrou zprávou je, že vstup na koncert je zdarma. „Lyžařský provoz nebude omezen, a tak se kromě lyžování přijďte i dobře bavit,“ vzkazují vlekaři. Po vichřici Sabina je areál opět v normálním provozu. Jezdí se od 9 do 20 hodin. Sjezdovky jsou rolbovány každý večer po skončení provozu, tak aby byl kopec vždy ráno připraven na lyžování.