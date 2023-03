Z vítězství měla tehdy radost, nezapomněla poděkovat své modelce a hned poté se začala připravovat na další soutěž. Tou byla Beauty Cup 2023, která proběhla minulý týden v Domažlicích. Soutěžily kosmetičky z celé republiky a tématem byla Moderní nevěsta. V kategorii make - up Natálie Bangová opět zvítězila.

Toto vítězství je pro odborný tým školy mimořádně důležité i proto, že porotě soutěže předsedala paní Isabella Hančlová, dcera známé legendy Olgy Knoblochové, zakladatelky kosmetické značky Dermacol. "Natálie je naše žákyně čtvrtého ročníku. Svůj soutěžní úkol musely kosmetičky zvládnout za 60 minut. Odborná soutěž je zaměřena na kreativitu a dovednost žáků v oboru kosmetické služby. Důležitou součástí je rovněž výměna zkušeností, dovedností a pracovních návyků, a to nejen mezi žáky, ale také mezi dohlížejícími pedagogy," přiblížila soutěž učitelka odborného výcviku Jitka Čedíková, která spolu s kolegyní Martinou Přindišovou, vede Natálii při praktickém výcviku ve škole.

„Na soutěže se kosmetičky připravuji na odborném výcviku. Ukazuji učitelkám líčení, se kterým bych chtěla soutěžit a ony mi dopomohou už jen s maličkostmi k tomu, abych se umístila co nejlépe. Zatím to vychází, jsme opět první, vítězíme“ říká Natálie. Když Natálie spolu s učitelkami popisuje, co je při soutěži dovoleno či jaké techniky či pomůcky se používají, laik jen nechápavě kroutí hlavou.

Soutěžící naznačila jaký je očekávaný efekt čili co se vlastně hodnotí. Modelka či model nastupuje na startoviště se zcela odlíčeným obličejem, na kterém může mít piercing či tetování. Nikoliv však permanentní make-up. Je povolené používat veškeré techniky líčení a make–up, používat veškeré produkty dekorativní kosmetiky, dále pak barevné spreje a třpytky?, které jsou určeny výhradně na pleť. Používat umělé řasy a techniky lepení, nanášení umělých řas, používat nadstandardní techniky líčení a make-up maximálně do 25 procent z plochy obličeje. Dále techniky pro filmový make-up a 3D make-up, lepení kamenů, tetováží na obličej, šablony, nanášení a aplikace umělých ozdob. Porota poté hodnotí základ make-upu, čistotu a stínování očí, linky, úpravu obočí a řas, konturu rtů rtěnky a kontrast barev, náročnost , zpracování tématu a výsledný efekt.