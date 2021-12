Ostrov se zmohl na průmyslovou zónu, Kraslice jsou osada havranů. I takové názory zaznívají mezi lidmi po zveřejnění výsledků průzkumu. Většina lidí se ptá, kdo a jak tabulku obcí sestavuje a zda na ní nějak vedení obcí reaguje. Vadí jim zejména nedostatek lékařů, bytů pro mladé či vznik nových pracovních míst. Rádi by také větší bezpečnost v některých částech města či kvalitní kulturu.

Další, kteří se odstěhovali do jiných měst říkají, že ani tam nemá tabulka podle jejich názoru vypovídající hodnotu.

"Bydlel jsem v blízkosti města, které se umístilo kolem 50 místa a dle aktuálních informací vím, že bydlení se tam hledá špatně, jako téměř všude v dnešní době, za zubařem jsem musel dojíždět zhruba 50 kilometrů, parkování také žádná sláva, snad jen relativní dostatek pracovních míst, ovšem s běžným platem. Tak se tak nějak zamýšlím, zda tabulka má tu správnou výpovědní hodnotu," konstatuje Daniel Jelínek.

Jiní, co se z Kraslic či Sokolova odstěhovali do Plzně respektive Prahy, radí místním lidem, aby utekli co nejdříve. Karlovarský kraj řadí k jedné z nejhorších destinací pro život. Jiní lidé zase v diskuzních fórech upozorňují na to, že si stěžují stále stejní lidé namísto toho, aby se aktivně zapojili do života a dění v obci.

A co na průzkum říkají ve vedení obcí?

"Je jednoduché vystřelit tabulku, čísla v ní. Ale od koho a jak je získávají to je vždy otázka. Máme se dobře jen si toho lidi tolik neváží, bohužel," říká na výsledky místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Radní Michael Rund přidává svůj názor také. "Tvůrce této tabulky společnost Obce v datech, vznikla jako účelový start-up pro realizaci konkrétního produktu - vývoje indexu kvality života a souvisejících derivátů prostřednictvím automatizovaného zpracování big dat. Mimo indexu kvality života nabízí navazující poradenské služby. Jinými slovy, hojně medializovaná tabulka s nejasnými daty. Tedy milé město , kupte si od naší firmy data a my Vám pomůžeme s vylepšením indexu kvality života," konstatoval.

Metoda průzkumu či indexu jeho vyhodnocování se nezdá ani kraslickému starostovi. "O zprávě vím, díval jsem se na jednotlivé body, které společnost hodnotí. Z pohledu města není vůbec jednoduché ovlivnit například kolik zde bude bankomatů nebo přilákat do města dětské lékaře. Souhlasím s názory, že je od analytiků lehké každý rok vydat jakousi tabulku, ale realita je mnohem složitější," říká starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Tabulka hodnotí 206 obcí. V našem kraji nejlépe dopadly Karlovy Vary na 130 místě, následuje Cheb, Ostrov, Aš, Sokolov na 189 místě a nakonec Kraslice s pořadovým číslem 198.