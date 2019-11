/VIDEO/ Na dosud nevyužitých pozemcích za bytovým komplexem Ohře v Sokolově vznikne školní hřiště.

Nejstarší škola ve městě bude mít své hřiště. | Video: Deník / Roman Cichocki

A to i přesto, že původně se tam počítalo s parkovištěm. Město však cítí jakýsi dluh vůči základní škole v Rokycanově ulici, a proto jí na místě bývalých kurtů nechá postavit zmíněné hřiště. Mělo by být hotové nákladem zhruba dva miliony korun koncem dubna příštího roku. „Je to nejstarší školav Sokolově, která má bohužel nejhorší podmínky pro volné aktivity dětí při tělocviku,“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka.