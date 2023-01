I když rozpočty měst i krajů provází velké škrty, i v letošním roce dojde na mnohé zásadní investiční akce. Řada z nich se bude dokončovat. Zřejmě tou největší a také dlouhé roky nejočekávanější má být otevření zrekonstruovaných Císařských lázních v Karlových Varech, které dříve patřily městu. Dnes je vlastní Karlovarský kraj, který s jejich náročnou přestavbou začal už téměř před třemi lety, a to konkrétně 14. prosince roku 2019.

"V roce 2023 bude Karlovarský kraj finišovat s revitalizací budovy Císařských lázní v Karlových Varech poslední etapou za 358 milionů korun, otevření národní kulturní památky pro veřejnost se plánuje na polovinu června 2023," informovala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Karlovarský kraj se v letošním roce chce pustit do celkové modernizace průtahu Aší, která má patřit k jedné z nejvýznamnější staveb na krajských silnicích. "S jejím kompletním dokončením se počítá v roce 2024. Celkové předpokládané náklady činí přibližně 120 milionů korun," uvedla mluvčí Pavlíková.

Záchránáři jeli k nehodě čtyřkolky, sami havarovali u Damic

Kraj má také v plánu letos pokračovat v další části generelu, tedy rozvoji areálu Karlovarské krajské nemocnice, a to za 275,9 milionu korun. "V současné době přestavujeme v první etapě Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku za 125 milionů korun, na kterou naváže druhá část za 80 milionů korun. Zahajovat se bude rovněž rekonstrukce Centra technického a přírodovědného vzdělávání Integrované střední školy Cheb za 45 milionů korun. Další velkou investicí Karlovarského kraje je stavba další části cyklostezky Ohře v úseku Dalovice - Všeborovice s předpokládanými náklady 30 milionů korun," upřesnila mluvčí krajského úřadu.

Kraj dokořán bude v červnu

Největší letošní akcí Karlovarského kraje, na kterou jsou tradičně zváni všichni obyvatelé regionu, je červnový Kraj dokořán, který opět nabídne bohatý celodenní program, v němž nechybí prezentace středních škol, rozhovory s osobnostmi kraje či hudební vystoupení. V roce 2023 se Kraj dokořán uskuteční 23. června. Mezinárodní filmový festival, který bude lázeňské město hostit už po sedmapadesáté, patří bezesporu k těm největším událostem na území kraje, začíná pak o týden později, uskuteční se v termínu od 30. června do 8. července.

Největší investiční akcí města Karlovy Vary je dokončení rekonstrukce Bezručovy ulice, která začala už o prázdninách. Město se chce v tomto roce soustředit právě na opravy komunikací. "Rekonstrukce Bezručovy ulice by měla být hotová nejpozději do května. V plánu je například také rekonstrukce Třeboňské ulice s vyčleněnou částkou 17,8 milionu korun nebo Vyšehradské za 11,9 milionu. Počítáme s výstavbou parkovacích míst v ulicích Konečná, Dalovická a Vodárenská. Poměrně velké investice plánujeme i do odborných učeben v našich školách, na škole Krušnohorská je vyčleněno 19,5 milionu korun, na Truhlářské 11,7 a na půdní vestavbu školy ve Šmeralově ulici 33,8 milionu," konstatoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Silvestr v kraji: Žena otvírala šampus a skončila na operačním sále

V Sokolově se letos vrhnou na objekt v němž sídlila hygiena. Finance uvolní nejdříve na projektovou dokumentaci a pokud vše půjde hladce, zahájí se ještě letos i samotná rekonstrukce celé nemovitosti. Celkové náklady jsou odhadovány na 30 milionů korun. Zhruba stejnou částku vynaloží město i na lepší zázemí sportovců FK Baník. Budou se rekonstruovat hlavně šatny. Dočkat by se měli i řidiči, pro které vzniknou další parkovací místa, například v lokalitě Heyrovského. Pozadu nezůstane město ani s investicemi do místních škol. Letos na ně plánuje uvolnit bezmála 50 milionů korun.