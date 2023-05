Její vytížení je však podle města na úrovni druhé a ve špičce dokonce první třídy. Projíždí tam také vozidla Integrovaného záchranného systému, zejména záchranka do místní nemocnice. Řada šoférů silnici využívá i jako přivaděč k dálnici D6. Oprava bude rozdělena do čtyř etap a podílet se na ní bude jak kraj, tak město Sokolov. Kvůli bezpečnosti chodců se jeden přechod pro chodce posune jinam a druhý, zcela nový, přibude. A nejen to. Řada řidičů si jistě oddechne i kvůli vybudování nového odbočovacího pruhu na této dopravní tepně.